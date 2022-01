3.599 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 29 le vittime

Situazione Covid-19 al 31 gennaio 2022.

Sono 3.599 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 6.224).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 2.516, in diminuzione (-2.521) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 5.037 casi.

1.054 sono i guariti, in diminuzione (-106) rispetto ai 1.160 di ieri, mentre si registrano 29 decessi, a differenza delle 27 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 141 (ieri erano 140); i ricoverati con sintomi sono 1.496 (ieri 1.470), mentre sono 243.323 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 240.834.

Il totale dei positivi si attesta a 244.960 casi, i guariti attualmente sono 370.182, mentre 8.527 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 244.960 2.516 5.037 -2.521 -50,05% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 370.182 1.054 1.160 -106 -9,14% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 8.527 29 27 2 7,41% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 623.669 3.599 6.224 -2.625 -42,18% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 141 140 1 0,71% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 3.055 6.100 -3.045 -49,92% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 117,8%. Media mensile positivi 8.289,24.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

127.860.656



Persone vaccinate

48.983.964

90,69 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 623.669

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 152.335 (712)

Catania: 151.352 (806)

Messina: 75.615 (791)

Siracusa: 56.187 (224)

Ragusa: 45.112 (345)

Trapani: 42.273 (245)

Agrigento: 41.859 (164)

Caltanissetta: 40.434 (248)

Enna: 18.502 (64)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 10.983.116

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.129.081 (372.141) (5.417)

Veneto: 1.151.107 (247.513) (4.877)

Emilia-Romagna: 1.050.480 (372.179) (8.983)

Campania: 1.031.303 (226.757) (5.062)

Lazio: 882.358 (286.738) (6.615)

Piemonte: 873.864 (140.241) (6.241)

Toscana: 739.306 (152.785) (4.109)

Sicilia: 623.669 (244.960) (3.328)

Puglia: 602.309 (137.035) (2.638)

Liguria: 296.822 (47.109) (1.720)

Friuli Venezia Giulia: 268.017 (62.230) (1.032)

Marche: 260.821 (26.950) (1.753)

Abruzzo: 215.225 (112.426) (1.262)

Calabria: 170.161 (40.669) (1.195)

P.A. Bolzano: 162.586 (22.633) (958)

Umbria: 155.072 (23.002) (593)

Sardegna: 125.205 (23.456) (597)

P.A. Trento: 122.926 (20.641) (591)

Basilicata: 63.740 (18.718) (477)

Molise: 29.947 (9.785) (211)

Valle d’Aosta:¬†29.117¬†(4.638)¬†(56)

Fonte dati: Ministero della Salute