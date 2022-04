3.531 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 19 le vittime

Situazione Covid-19 al 29 aprile 2022.

Sono 3.531 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 4.005).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -7.148, in diminuzione (-4.685) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -2.463 casi.

10.660 sono i guariti, in aumento (4.211) rispetto ai 6.449 di ieri, mentre si registrano 19 decessi, com le 19 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 46 (ieri erano 48), i ricoverati con sintomi sono 812 (ieri 826), mentre sono 114.192 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 121.324.

Il totale dei positivi si attesta a 115.050 casi, i guariti attualmente sono 986.376, mentre 10.587 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 122.198 -2.463 383 -2.846 -743,08% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 975.716 6.449 4.539 1.910 42,08% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 10.568 19 20 -1 -5,00% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 1.108.482 4.005 4.942 -937 -18,96% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 48 47 1 2,13% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 4.702 5.142 -440 -8,56% Media mensile positivi 4.004.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

136.803.908



Persone vaccinate

49.377.163

91,45 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.112.013

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 266.638 (829)

Catania: 231.637 (770)

Messina: 159.451 (340)

Siracusa: 101.121 (336)

Agrigento: 87.519 (389)

Trapani: 85.828 (399)

Ragusa: 80.858 (224)

Caltanissetta: 66.712 (193)

Enna: 32.249 (51)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 16.463.200 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.765.392 (153.465) (6.973)

Veneto: 1.668.391 (70.005) (5.549)

Campania: 1.604.395 (177.919) (6.051)

Lazio: 1.483.701 (155.636) (5.506)

Emilia-Romagna: 1.411.326 (60.118) (4.651)

Piemonte: 1.144.372 (63.689) (3.023)

Sicilia: 1.112.013 (115.050) (3.111)

Toscana: 1.097.551 (52.061) (2.921)

Puglia: 1.066.603 (103.543) (4.252)

Marche: 444.500 (5.503) (1.568)

Liguria: 426.923 (16.838) (1.283)

Abruzzo: 374.136 (57.137) (1.832)

Friuli Venezia Giulia: 363.309 (24.560) (963)

Calabria: 357.883 (84.635) (1.556)

Sardegna: 279.919 (29.129) (1.618)

Umbria: 268.201 (12.485) (978)

P.A. Bolzano: 210.925 (3.839) (330)

P.A. Trento: 161.187 (3.892) (382)

Basilicata: 127.534 (29.672) (651)

Molise: 59.887 (8.645) (327)

Valle d’Aosta:¬†35.052¬†(1.558)¬†(77)

Fonte dati: Ministero della Salute