3.427 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 11 le vittime

Situazione Covid-19 al 6 maggio 2022.

Sono 3.427 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 3.728).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -1.413, in aumento (584) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -1.997 casi.

4.829 sono i guariti, in diminuzione (-879) rispetto ai 5.708 di ieri, mentre si registrano 11 decessi, a differenza delle 17 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 40 (ieri erano 42), i ricoverati con sintomi sono 745 (ieri 755), mentre sono 111.999 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 113.400.

Il totale dei positivi si attesta a 112.784 casi, i guariti attualmente sono 1.009.443, mentre 10.674 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 112.784 -1.413 -1.997 584 -29,24% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.009.443 4.829 5.708 -879 -15,40% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 10.674 11 17 -6 -35,29% [▼] TOTALE CASI: 1.132.901 3.427 3.728 -301 -8,07% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 40 42 -2 -4,76% [▼] TAMPONI ESEGUITI 3.981 4.027 -46 -1,14% Media mensile positivi 3.736.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

137.003.135



Persone vaccinate

49.380.543

91,46 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.132.901

Palermo: 271.172 (774)

Catania: 235.780 (755)

Messina: 162.992 (514)

Siracusa: 103.079 (331)

Agrigento: 89.328 (264)

Trapani: 87.661 (267)

Ragusa: 82.282 (275)

Caltanissetta: 67.843 (187)

Enna: 32.764 (60)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 16.726.990 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.800.489 (146.740) (5.747)

Veneto: 1.694.104 (62.341) (4.464)

Campania: 1.634.324 (160.776) (5.009)

Lazio: 1.507.331 (149.605) (3.807)

Emilia-Romagna: 1.431.893 (51.017) (3.595)

Piemonte: 1.159.135 (58.096) (2.513)

Sicilia: 1.132.901 (112.784) (3.000)

Toscana: 1.111.792 (44.654) (2.234)

Puglia: 1.086.402 (96.108) (3.109)

Marche: 452.799 (6.580) (1.611)

Liguria: 433.233 (14.960) (1.134)

Abruzzo: 383.383 (56.113) (1.657)

Friuli Venezia Giulia: 367.760 (23.837) (763)

Calabria: 367.120 (77.351) (1.589)

Sardegna: 287.748 (26.729) (1.264)

Umbria: 273.051 (11.204) (926)

P.A. Bolzano: 212.782 (3.467) (300)

P.A. Trento: 162.984 (3.472) (303)

Basilicata: 130.533 (29.843) (492)

Molise: 61.743 (9.287) (344)

Valle d’Aosta: 35.483 (1.421) (86)

Fonte dati: Ministero della Salute