3.328 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 6 le vittime

Situazione Covid-19 al 14 marzo 2022.

Sono 3.328 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 5.997).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 1.910, in diminuzione (-1.960) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 3.870 casi.

1.412 sono i guariti, in diminuzione (-706) rispetto ai 2.118 di ieri, mentre si registrano 6 decessi, a differenza delle 9 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 65 (ieri erano 66); i ricoverati con sintomi sono 860 (ieri 829), mentre sono 229.177 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 227.297.

Il totale dei positivi si attesta a 230.102 casi, i guariti attualmente sono 620.293, mentre 9.743 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 230.102 1.910 3.870 -1.960 -50,65% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 620.293 1.412 2.118 -706 -33,33% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 9.743 6 9 -3 -33,33% [▼] TOTALE CASI: 860.138 3.328 5.997 -2.669 -44,51% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 65 66 -1 -1,52% [▼] TAMPONI ESEGUITI 2.890 3.924 -1.034 -26,35% Media mensile positivi 4.463.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

135.065.770



Persone vaccinate

49.311.891

91,30 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 860.138

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 204.837 (973)

Catania: 193.388 (555)

Messina: 112.472 (227)

Siracusa: 80.778 (200)

Ragusa: 63.886 (266)

Trapani: 63.286 (489)

Agrigento: 62.675 (314)

Caltanissetta: 53.580 (190)

Enna: 25.236 (114)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 13.402.905 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.397.620 (116.715) (2.336)

Veneto: 1.382.160 (52.812) (1.750)

Campania: 1.263.937 (123.230) (2.806)

Emilia-Romagna: 1.217.647 (30.095) (2.002)

Lazio: 1.140.847 (94.469) (3.739)

Piemonte: 1.003.468 (43.483) (1.892)

Toscana: 898.410 (29.205) (1.769)

Sicilia: 860.138 (230.102) (2.516)

Puglia: 790.659 (81.410) (3.346)

Liguria: 359.564 (13.518) (517)

Marche: 348.565 (14.172) (906)

Friuli Venezia Giulia: 316.528 (17.677) (245)

Abruzzo: 279.347 (30.680) (687)

Calabria: 244.142 (51.690) (1.547)

Umbria: 201.738 (15.431) (795)

P.A. Bolzano: 195.263 (5.202) (305)

Sardegna: 195.095 (24.792) (1.020)

P.A. Trento: 142.804 (2.918) (113)

Basilicata: 90.676 (18.003) (385)

Molise: 42.744 (6.689) (219)

Valle d’Aosta: 31.553 (946) (5)

Fonte dati: Ministero della Salute