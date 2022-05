3.228 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 12 le vittime

Situazione Covid-19 al 13 maggio 2022.

Sono 3.228 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.155).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -1.103, in aumento (1.913) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -3.016 casi.

4.319 sono i guariti, in aumento (158) rispetto ai 4.161 di ieri, mentre si registrano 12 decessi, a differenza delle 10 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 36 (ieri erano 34), i ricoverati con sintomi sono 676 (ieri 683), mentre sono 96.171 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 97.269.

Il totale dei positivi si attesta a 96.883 casi, i guariti attualmente sono 1.044.065, mentre 10.749 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 96.883 -1.103 -3.016 1.913 -63,43% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.044.065 4.319 4.161 158 3,80% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 10.749 12 10 2 20,00% [▲] TOTALE CASI: 1.151.697 3.228 1.155 2.073 179,48% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 36 34 2 5,88% [▲] TAMPONI ESEGUITI 3.782 3.575 207 5,79% Media mensile positivi 3.370.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

137.248.456



Persone vaccinate

49.384.709

91,46 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.151.697

Totale ed incremento casi

Palermo: 275.189 (722)

Catania: 239.466 (739)

Messina: 165.591 (357)

Siracusa: 104.852 (299)

Agrigento: 91.102 (293)

Trapani: 89.480 (296)

Ragusa: 83.705 (270)

Caltanissetta: 69.084 (207)

Enna: 33.228 (45)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 16.993.813

Lombardia: 2.837.206 (135.791) (5.347)

Veneto: 1.719.946 (52.268) (3.614)

Campania: 1.664.028 (149.122) (3.653)

Lazio: 1.531.932 (145.568) (3.431)

Emilia-Romagna: 1.453.448 (40.195) (3.528)

Piemonte: 1.174.659 (36.764) (3.124)

Sicilia: 1.151.697 (96.883) (2.703)

Toscana: 1.126.522 (39.845) (1.674)

Puglia: 1.104.883 (90.905) (2.599)

Marche: 461.431 (5.773) (1.255)

Liguria: 439.675 (12.816) (880)

Abruzzo: 392.961 (30.545) (1.374)

Calabria: 375.841 (68.851) (1.194)

Friuli Venezia Giulia: 372.328 (23.157) (612)

Sardegna: 296.340 (24.192) (1.409)

Umbria: 278.059 (10.244) (720)

P.A. Bolzano: 214.956 (3.301) (283)

P.A. Trento: 164.920 (3.021) (303)

Basilicata: 133.523 (29.062) (422)

Molise: 63.563 (8.258) (320)

Valle d’Aosta: 35.895 (1.302) (62)

Fonte dati: Ministero della Salute