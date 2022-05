3.208 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 5 le vittime

Situazione Covid-19 all’11 maggio 2022.

Sono 3.208 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 3.956).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -1.761, in aumento (9.279) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -11.040 casi.

4.964 sono i guariti, in diminuzione (-10.015) rispetto ai 14.979 di ieri, mentre si registrano 5 decessi, a differenza delle 17 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 32 (ieri erano 34), i ricoverati con sintomi sono 696 (ieri 706), mentre sono 100.274 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 102.023.

Il totale dei positivi si attesta a 101.002 casi, i guariti attualmente sono 1.035.585, mentre 10.727 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 101.002 -1.761 -11.040 9.279 -84,05% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.035.585 4.964 14.979 -10.015 -66,86% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 10.727 5 17 -12 -70,59% [▼] TOTALE CASI: 1.147.314 3.208 3.956 -748 -18,91% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 32 34 -2 -5,88% [▲] TAMPONI ESEGUITI 4.646 3.238 1.408 43,48% Media mensile positivi 3.567.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

137.156.176



Persone vaccinate

49.383.168

91,46 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.147.314

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 274.257 (634)

Catania: 238.570 (605)

Messina: 165.113 (611)

Siracusa: 104.446 (289)

Agrigento: 90.726 (289)

Trapani: 89.000 (288)

Ragusa: 83.362 (233)

Caltanissetta: 68.756 (216)

Enna: 33.084 (43)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 16.915.301 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.825.767 (147.648) (6.157)

Veneto: 1.712.400 (54.143) (4.141)

Campania: 1.655.642 (151.426) (4.356)

Lazio: 1.524.672 (146.526) (3.859)

Emilia-Romagna: 1.446.347 (41.618) (3.892)

Piemonte: 1.169.923 (40.036) (2.481)

Sicilia: 1.147.314 (101.002) (2.767)

Toscana: 1.122.491 (41.622) (2.365)

Puglia: 1.099.404 (91.823) (2.673)

Marche: 458.859 (6.102) (1.275)

Liguria: 437.808 (13.181) (941)

Abruzzo: 390.106 (30.805) (1.391)

Calabria: 373.435 (71.685) (1.309)

Friuli Venezia Giulia: 370.923 (23.237) (793)

Sardegna: 293.659 (24.575) (1.580)

Umbria: 276.511 (10.208) (789)

P.A. Bolzano: 214.327 (3.268) (368)

P.A. Trento: 164.291 (2.973) (291)

Basilicata: 132.701 (29.265) (452)

Molise: 62.960 (8.686) (302)

Valle d’Aosta: 35.761 (1.367) (67)

Fonte dati: Ministero della Salute