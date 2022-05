3.044 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 14 le vittime

Situazione Covid-19 al 7 maggio 2022.

Sono 3.044 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 3.427).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -24, in aumento (1.389) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -1.413 casi.

3.054 sono i guariti, in diminuzione (-1.775) rispetto ai 4.829 di ieri, mentre si registrano 14 decessi, a differenza delle 11 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 38 (ieri erano 40), i ricoverati con sintomi sono 723 (ieri 745), mentre sono 111.999 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 111.999.

Il totale dei positivi si attesta a 112.760 casi, i guariti attualmente sono 1.012.497, mentre 10.688 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 112.760 -24 -1.413 1.389 -98,30% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.012.497 3.054 4.829 -1.775 -36,76% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 10.688 14 11 3 27,27% [▼] TOTALE CASI: 1.135.945 3.044 3.427 -383 -11,18% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 38 40 -2 -5,00% [▼] TAMPONI ESEGUITI 2.883 3.981 -1.098 -27,58% Media mensile positivi 3.697.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

137.043.871



Persone vaccinate

49.381.250

91,46 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.135.945

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 271.883 (711)

Catania: 236.379 (599)

Messina: 163.304 (312)

Siracusa: 103.382 (303)

Agrigento: 89.618 (290)

Trapani: 87.993 (332)

Ragusa: 82.516 (234)

Caltanissetta: 68.042 (199)

Enna: 32.828 (64)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 16.767.773 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.805.793 (145.300) (5.305)

Veneto: 1.698.280 (59.816) (4.176)

Campania: 1.639.075 (160.807) (4.751)

Lazio: 1.510.909 (147.899) (3.578)

Emilia-Romagna: 1.435.126 (49.835) (3.238)

Piemonte: 1.161.422 (54.524) (2.287)

Sicilia: 1.135.945 (112.760) (2.771)

Toscana: 1.114.150 (44.723) (2.358)

Puglia: 1.089.351 (94.654) (2.949)

Marche: 454.146 (6.405) (1.347)

Liguria: 434.234 (14.397) (1.001)

Abruzzo: 384.863 (56.402) (1.480)

Friuli Venezia Giulia: 368.485 (24.081) (731)

Calabria: 368.410 (75.683) (1.290)

Sardegna: 288.866 (26.202) (1.118)

Umbria: 273.797 (10.942) (746)

P.A. Bolzano: 213.112 (3.438) (330)

P.A. Trento: 163.272 (3.332) (288)

Basilicata: 131.024 (29.615) (491)

Molise: 61.976 (9.161) (233)

Valle d’Aosta: 35.537 (1.388) (54)

Fonte dati: Ministero della Salute