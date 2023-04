26enne arrestato per incendio doloso in un bar di Patti

26enne arrestato per incendio doloso in un bar di Patti

Nella notte del 8 aprile, un giovane di 26 anni è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Patti (ME) per danneggiamento seguito da incendio, aggravato. Il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine, aveva appiccato il fuoco in un esercizio commerciale del comune di Patti, causando ingenti danni alla struttura.

I Carabinieri sono stati allertati da una telefonata al numero di emergenza “112 NUE” e sono intervenuti rapidamente presso l’esercizio commerciale. Grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state spente prima che si propagassero all’interno dell’esercizio commerciale, dove erano presenti alcune bombole di gas.

I Carabinieri hanno effettuato alcuni accertamenti e hanno scoperto che il giovane, la sera precedente, era coinvolto in un sinistro stradale autonomo che aveva causato danni all’esercizio pubblico in questione. Il proprietario dell’esercizio pubblico aveva quindi chiesto al giovane di risarcire i danni causati, ma quest’ultimo, indispettito, aveva appiccato il fuoco nella notte successiva in due punti diversi della struttura commerciale.

Grazie alle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e alle testimonianze della vittima, i Carabinieri sono riusciti ad identificare il giovane. Durante la perquisizione presso il suo domicilio, i militari hanno trovato alcuni indumenti probabilmente indossati dal giovane durante il reato e una tanica di benzina, verosimilmente usata per appiccare l’incendio.

Il giovane è stato quindi arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria dimora in attesa del rito direttissimo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Si tratta di un reato grave che potrebbe portare a una condanna pesante per il giovane. La prontezza dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco ha permesso di evitare conseguenze più gravi per la struttura commerciale e per le persone presenti nell’area interessata dall’incendio.

© Riproduzione riservata.