23enne palermitana cade dal terzo piano a Vienna, indagini in corso

Aurora Maniscalco, 23 anni, originaria di Palermo, è ricoverata in un ospedale di Vienna dopo essere precipitata dal terzo piano della stanza di un albergo. Secondo quanto reso noto dalla Polizia locale, “le indagini sono in corso e non si esclude alcuna ipotesi” in merito alla dinamica della caduta.

La giovane, assistente di volo di recente trasferimento nella capitale austriaca, si trovava in compagnia del fidanzato, un ventisettenne anch’egli palermitano, che è stato già ascoltato dagli investigatori. “L’uomo ha fornito la propria versione dei fatti e resterà a disposizione delle autorità”, ha dichiarato un portavoce delle forze dell’ordine.

I familiari della vittima hanno raggiunto Vienna su invito dell’ambasciata italiana, che li ha accolti a Palazzo Metternich. “Siamo vicini alla famiglia in questo momento difficile”, ha commentato un funzionario diplomatico. Le autorità consolari italiane stanno seguendo l’evolversi della situazione e garantendo ogni supporto necessario.

Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sui risultati degli accertamenti medici né sulle eventuali testimonianze raccolte all’interno della struttura alberghiera. La Polizia austriaca ha assicurato che procederà con ulteriori verifiche tecniche e raccoglierà eventuali filmati delle telecamere di sorveglianza per chiarire le cause dell’incidente.

👁 Articolo letto 164 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.