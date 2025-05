20 milioni di finanziamenti in 36 Comuni della provincia di Messina

Il 9 maggio 2025 è stato ufficialmente avviato il finanziamento di quasi 20 milioni di euro destinati a 36 comuni della provincia di Messina, come parte di una misura di infrastrutturazione sociale sotto il programma M5C3I111 ex PNRR Aree interne. Nonostante un iter travagliato, che ha visto il rischio di cancellazione di queste risorse a causa di modifiche alla programmazione del PNRR, il Ministero della Coesione ha finalmente dato il via libera ai finanziamenti per i progetti giudicati idonei dalla graduatoria del bando.

In particolare, i comuni di Messina riceveranno una quota significativa di queste risorse per realizzare progetti di riqualificazione e potenziamento dei servizi sociali e culturali. Tra i progetti finanziati si trovano numerosi interventi. Il Comune di Brolo, ad esempio, beneficerà di un finanziamento di 90.217,74 euro per la riqualificazione dell’impianto sportivo di C.da Lacco e 904.233,38 euro per la riqualificazione dell’ex edificio scolastico nella C.da Jannello, destinato a diventare un centro servizi culturali.

Capo d’Orlando riceverà fondi per diverse iniziative, tra cui il progetto “Ine Bike” (640.871,00 euro), “Insieme per lo sport” (688.907,00 euro) e “Farmaci a domicilio” (663.980,00 euro). Il Comune di Capri Leone sarà finanziato con 469.864,00 euro per il progetto S.A.1.5., mentre Caronia riceverà 261.000,00 euro per i servizi domiciliari.

Molti altri comuni, tra cui Castel di Lucio, Castroreale, Ficarra e Gaggi, sono stati inclusi nel piano di finanziamento. Per esempio, il Comune di Castel di Lucio vedrà un investimento di 299.996,07 euro per l’adeguamento dell’edificio comunale per creare servizi per anziani e l’accoglienza di migranti profughi. Il Comune di Giardini-Naxos riceverà 1.000.000,00 euro per il progetto “Terzo tempo, servizi innovativi per l’assistenza integrata”.

Gioiosa Marea beneficerà di diverse risorse, tra cui 532.815,00 euro per l’implementazione di nuove tecnologie per i percorsi culturali, 345.607,00 euro per l’assistenza a casa H24 e 120.833,00 euro per l’integrazione sociale attraverso gioco, sport e apprendimento.

Altri progetti significativi includono l’iniziativa “Letojanni Solidale” (299.760,80 euro) e il progetto “Farmahome” di Mistretta (321.000,00 euro), che mira a migliorare i servizi di assistenza domiciliare. I comuni di Roccalumera, Taormina e Torrenova riceveranno finanziamenti per la riqualificazione di infrastrutture sportive e sociali. In particolare, Taormina beneficerà di 1.248.860,00 euro per il progetto “Al sicuro” e 751.140,00 euro per la riqualificazione dello stadio Bacicalupo.

Questi finanziamenti sono stati previsti per migliorare la qualità della vita e la coesione sociale, con un focus particolare sui soggetti più vulnerabili, come gli anziani e i migranti. Lo Spi Cgil di Messina e Sicilia ha ribadito l’importanza che questi investimenti non siano isolati, ma possano interagire e integrarsi con altri fondi europei, nazionali e regionali. La collaborazione con le amministrazioni locali sarà fondamentale per la buona riuscita dei progetti.

Comune di Brolo : Riqualificazione dell’impianto sportivo di C.da Lacco (€90.217,74); riqualificazione dell’ex edificio scolastico nella C.da Jannello per un centro servizi culturali (€904.233,38).

Comune di Capo d’Orlando : “Ine Bike” (€640.871,00); “Insieme per lo sport” (€688.907,00); “Farmaci a domicilio” (€663.980,00).

Comune di Capri Leone : S.A.1.5. (€469.864,00).

Comune di Caronia : Servizi domiciliari (€261.000,00).

Comune di Castel di Lucio : Adeguamento dell’edificio comunale per creare servizi per anziani e accoglienza di migranti profughi (€299.996,07).

Comune di Castroreale : “Nessuno resti escluso” (€299.143,00).

Comune di Ficarra : Manutenzione straordinaria del campetto pluruso in località Logge (€204.000,00); Museo dei giochi e del giocattolo medievale 2.0 (€94.644,00).

Comune di Gaggi : Riqualificazione e completamento dell’area esterna della casa comunale (€200.000,00).

Comune di Giardini-Naxos : “Terzo tempo, servizi innovativi per l’assistenza integrata” (€1.000.000,00).

Comune di Gioiosa Marea : Nuove tecnologie per i percorsi culturali (€532.815,00); assistenza a casa H24 (€345.607,00); integrazione sociale tramite gioco, sport ed apprendimento (€120.833,00).

Comune di Letojanni : “Letojanni Solidale” (€299.760,80).

Comune di Librizzi : Assistenza domiciliare (€300.000,00).

Comune di Mazzarrà Sant’Andrea : Realizzazione di servizi sportivi, area fitness all’aperto e palestra comunale (€300.000,00).

Comune di Militello Rosmarino : Servizi domiciliari (€300.000,00).

Comune di Mistretta : “Farmahome” (€321.000,00).

Comune di Mongiuffi Melia : “Nessuno escluso” (€299.781,00).

Comune di Montagnareale : “Montagnareale per il sociale” (€299.461,60).

Comune di Montalbano Elicona : Ristrutturazione dell’edificio scolastico per servizi extra scolastici e sociali (€300.000,00).

Comune di Naso : Potenziamento del centro disabili (€639.872,00).

Comune di Novara di Sicilia : Progetto per la realizzazione di una elisuperficie (€300.000,00).

Comune di Pagliara : “Pagliara Social Assistance” (€299.930,00).

Comune di Raccuja : Adeguamento dei locali comunali e lavori di manutenzione straordinaria del Castello Branciforti (€100.000,00); “Ti do una mano per il sociale e per la cultura” (€100.000,00); manutenzione straordinaria della piazzetta con parco letterario e parco giochi inclusivo (€100.000,00).

Comune di Reitano : Servizi domiciliari (€300.000,00).

Comune di Roccalumera : Riqualificazione e potenziamento dei servizi del polo sportivo polivalente (€1.000.000,00).

Comune di Rometta : Ristrutturazione dell’ex mattatoio per un locale di socializzazione (€600.000,00).

Comune di San Piero Patti : Servizi socio-assistenziali (€300.000,00).

Comune di Sant’Agata di Militello : Servizio di assistenza domiciliare per anziani (€386.149,13); digitalizzazione del sito culturale Castello Gallego (€356.886,76).

Comune di Sant’Angelo di Brolo : Servizi domiciliari (€300.000,00).

Comune di Santa Domenica Vittoria : Servizio di assistenza alla integrazione socio-alloggiativa dei migranti (€300.000,00).

Comune di Scaletta Zanclea : “Torniamo a vivere” (€187.000,00).

Comune di Taormina : “Al sicuro” (€1.248.860,00); riqualificazione dello stadio Bacicalupo (€751.140,00).

Comune di Torrenova : “Assistenza solidale Torrenova” (€360.626,00); “Progetto -E bike hub” (€639.306,00).

Comune di Ucria : Realizzazione di un parco avventura inclusivo con centro direzionale per servizi sociali (€300.000,00).

San Marco d’Alunzio – Alcara Li Fusi : “Smart Medical Assistance” (€314.042,00); “Around Me” (€600.612,00); “Sport e cultura per integrazione sociale” (€83.373,00).

San Salvatore di Fitalia – Galati Mamertino: “Easy Work” (€335.990,00); “SafeCare” (€432.306,00); “Percorsi culturali sociali PECS” (€229.772,00).

