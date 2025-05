2 milioni di euro per efficientamento energetico nelle Madonie

La Regione Siciliana ha destinato oltre 2 milioni di euro per finanziare lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica in vari Comuni delle Madonie. Gli interventi riguardano le località di Caccamo, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Montemaggiore Belsito, Petralia Sottana, Scillato e Sclafani Bagni, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici e migliorare l’efficienza degli impianti.

I lavori previsti includono l’aggiornamento delle strutture di illuminazione pubblica, che consentiranno di abbattere i livelli di assorbimento elettrico e diminuire i costi legati all’energia utilizzata per l’illuminazione di strade, piazze e aree pubbliche.

Il finanziamento totale ammonta a 2.176.500 euro, provenienti dall’assessorato regionale dell’Energia, attraverso i fondi del Po Fesr Sicilia 2014-2020, con l’implementazione della Sezione speciale 2 del programma Psc. L’ultimazione dei lavori è prevista per il 2026. L’assessore Francesco Colianni ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando come queste risorse siano molto attese dai Comuni interessati.

Secondo Colianni, ridurre l’assorbimento energetico non solo porterà a un risparmio sui costi, ma contribuirà anche a una riduzione dell’impatto ambientale della pubblica illuminazione. Gli interventi sono in linea con la politica energetica del governo Schifani, che mira a ridurre il fabbisogno delle utenze regionali, favorendo la decarbonizzazione e liberando risorse economiche per altri progetti.

