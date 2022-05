2.773 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 9 le vittime

Situazione Covid-19 al 19 maggio 2022.

Sono 2.773 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 2.730).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -2.526, in diminuzione (-42) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -2.484 casi.

5.290 sono i guariti, in aumento (108) rispetto ai 5.182 di ieri, mentre si registrano 9 decessi, a differenza delle 32 vittime di ieri.

Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 30 (ieri erano 30), i ricoverati con sintomi sono 616 (ieri 632), mentre sono 89.695 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 92.205.

Il totale dei positivi si attesta a 90.341 casi, i guariti attualmente sono 1.065.752, mentre 10.833 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 90.341 -2.526 -2.484 -42 1,69% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.065.752 5.290 5.182 108 2,08% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 10.833 9 32 -23 -71,88% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 1.166.926 2.773 2.730 43 1,58% [=] IN TERAPIA INTENSIVA 30 30 0 0,00% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 4.320 3.843 477 12,41% Media mensile positivi 3.173.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

137.430.342



Persone vaccinate

49.387.781

91,47 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.166.926

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 278.461 (641)

Catania: 242.627 (518)

Messina: 167.734 (379)

Siracusa: 106.577 (350)

Agrigento: 92.553 (270)

Trapani: 90.526 (182)

Ragusa: 84.842 (192)

Caltanissetta: 69.984 (169)

Enna: 33.622 (72)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 17.178.199 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.862.295 (125.912) (3.980)

Veneto: 1.735.803 (44.471) (2.567)

Campania: 1.684.893 (143.539) (3.130)

Lazio: 1.550.046 (139.842) (3.038)

Emilia-Romagna: 1.468.581 (35.529) (2.703)

Piemonte: 1.185.416 (33.948) (1.820)

Sicilia: 1.166.926 (90.341) (2.352)

Toscana: 1.137.293 (35.538) (1.849)

Puglia: 1.116.827 (45.581) (1.868)

Marche: 466.872 (4.513) (946)

Liguria: 443.996 (10.726) (775)

Abruzzo: 398.941 (29.193) (944)

Calabria: 381.570 (57.584) (953)

Friuli Venezia Giulia: 375.450 (22.350) (567)

Sardegna: 302.809 (22.751) (1.189)

Umbria: 281.668 (9.273) (661)

P.A. Bolzano: 216.373 (2.782) (225)

P.A. Trento: 166.163 (2.516) (206)

Basilicata: 135.394 (28.698) (310)

Molise: 64.673 (6.906) (174)

Valle d’Aosta:¬†36.210¬†(1.182)¬†(53)

Fonte dati: Ministero della Salute