2.702 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 28 le vittime

2.702 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 28 le vittime

Situazione Covid-19 al 4 marzo 2022.

Sono 2.702 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 5.523).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -1.501, in aumento (8.373) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -9.874 casi.

4.175 sono i guariti, in diminuzione (-11.204) rispetto ai 15.379 di ieri, mentre si registrano 28 decessi, a differenza delle 18 vittime di ieri.

Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 67 (ieri erano 67); i ricoverati con sintomi sono 967 (ieri 967), mentre sono 219.873 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 221.374.

Il totale dei positivi si attesta a 220.907 casi, i guariti attualmente sono 574.273, mentre 9.580 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 220.907 -1.501 -9.874 8.373 -84,80% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 574.273 4.175 15.379 -11.204 -72,85% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 9.580 28 18 10 55,56% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 804.760 2.702 5.523 -2.821 -51,08% [=] IN TERAPIA INTENSIVA 67 67 0 0,00% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 4.825 5.475 -650 -11,87% Media mensile positivi 5.087.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

134.403.901



Persone vaccinate

49.291.876

91,26 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 804.760

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 190.976 (613)

Catania: 185.919 (478)

Messina: 104.247 (362)

Siracusa: 76.685 (287)

Ragusa: 59.311 (236)

Trapani: 57.240 (192)

Agrigento: 56.038 (373)

Caltanissetta: 50.808 (106)

Enna: 23.536 (55)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 12.948.859

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.351.731 (111.746) (4.326)

Veneto: 1.345.175 (50.334) (3.769)

Campania: 1.221.128 (124.666) (3.622)

Emilia-Romagna: 1.194.546 (29.935) (2.162)

Lazio: 1.090.008 (117.062) (3.702)

Piemonte: 985.557 (42.871) (1.794)

Toscana: 866.985 (25.192) (2.751)

Sicilia: 804.760 (220.907) (2.434)

Puglia: 749.431 (74.644) (3.888)

Liguria: 349.181 (13.112) (925)

Marche: 332.731 (17.177) (1.502)

Friuli Venezia Giulia: 310.569 (17.261) (509)

Abruzzo: 268.050 (64.045) (1.017)

Calabria: 222.996 (46.063) (1.819)

P.A. Bolzano: 190.005 (4.490) (461)

Umbria: 188.044 (9.603) (1.068)

Sardegna: 180.834 (25.148) (1.190)

P.A. Trento: 140.221 (3.098) (299)

Basilicata: 85.239 (19.483) (487)

Molise: 40.096 (5.675) (325)

Valle d’Aosta:¬†31.572¬†(1.275)¬†(45)

Fonte dati: Ministero della Salute