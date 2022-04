2.692 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 5 le vittime

Situazione Covid-19 al 4 aprile 2022.

Sono 2.692 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 4.857).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -114, in diminuzione (-941) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 827 casi.

2.801 sono i guariti, in diminuzione (-1.212) rispetto ai 4.013 di ieri, mentre si registrano 5 decessi, a differenza delle 17 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 61 (ieri erano 65); i ricoverati con sintomi sono 1.013 (ieri 977), mentre sono 185.874 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 186.020.

Il totale dei positivi si attesta a 186.948 casi, i guariti attualmente sono 796.767, mentre 10.142 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 186.948 -114 827 -941 -113,78% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 796.767 2.801 4.013 -1.212 -30,20% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 10.142 5 17 -12 -70,59% [▼] TOTALE CASI: 993.857 2.692 4.857 -2.165 -44,57% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 61 65 -4 -6,15% [▼] TAMPONI ESEGUITI 1.948 3.626 -1.678 -46,28% Media mensile positivi 5.002.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

136.019.453



Persone vaccinate

49.354.481

91,38 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 993.857

Palermo: 238.192 (760)

Catania: 209.984 (292)

Messina: 138.640 (487)

Siracusa: 90.539 (137)

Agrigento: 77.143 (253)

Trapani: 75.298 (322)

Ragusa: 73.594 (159)

Caltanissetta: 61.217 (112)

Enna: 29.250 (170)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 14.877.144 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.563.985 (165.582) (2.512)

Veneto: 1.511.785 (81.043) (2.048)

Campania: 1.425.500 (170.652) (3.384)

Lazio: 1.314.888 (127.630) (3.834)

Emilia-Romagna: 1.298.517 (53.910) (3.195)

Piemonte: 1.060.434 (53.852) (2.566)

Toscana: 999.397 (48.807) (1.640)

Sicilia: 993.857 (186.948) (1.993)

Puglia: 938.980 (116.411) (2.683)

Marche: 397.797 (13.250) (860)

Liguria: 389.964 (17.479) (523)

Friuli Venezia Giulia: 337.816 (23.309) (282)

Abruzzo: 321.720 (42.680) (762)

Calabria: 305.242 (78.668) (1.997)

Umbria: 238.798 (17.348) (500)

Sardegna: 235.169 (30.872) (760)

P.A. Bolzano: 199.755 (5.777) (242)

P.A. Trento: 150.849 (4.094) (163)

Basilicata: 109.481 (26.402) (505)

Molise: 50.379 (8.391) (166)

Valle d’Aosta: 32.831 (1.200) (15)

Fonte dati: Ministero della Salute