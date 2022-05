2.667 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 14 le vittime

Situazione Covid-19 al 14 maggio 2022.

Sono 2.667 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 3.228).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -1.449, in diminuzione (-346) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -1.103 casi.

4.102 sono i guariti, in diminuzione (-217) rispetto ai 4.319 di ieri, mentre si registrano 14 decessi, a differenza delle 12 vittime di ieri.

Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 36 (ieri erano 36), i ricoverati con sintomi sono 650 (ieri 676), mentre sono 94.748 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 96.171.

Il totale dei positivi si attesta a 95.434 casi, i guariti attualmente sono 1.048.167, mentre 10.763 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

137.289.630



Persone vaccinate

49.385.347

91,46 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.154.364

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 275.738 (549)

Catania: 240.063 (597)

Messina: 165.903 (312)

Siracusa: 105.146 (294)

Agrigento: 91.392 (290)

Trapani: 89.679 (199)

Ragusa: 83.918 (213)

Caltanissetta: 69.241 (157)

Enna: 33.284 (56)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 17.030.147 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.842.188 (134.207) (4.982)

Veneto: 1.723.410 (51.242) (3.464)

Campania: 1.668.458 (150.010) (4.430)

Lazio: 1.535.326 (145.059) (3.394)

Emilia-Romagna: 1.456.627 (39.656) (3.179)

Piemonte: 1.176.710 (36.052) (2.051)

Sicilia: 1.154.364 (95.434) (2.370)

Toscana: 1.128.613 (40.586) (2.091)

Puglia: 1.107.179 (89.769) (2.296)

Marche: 462.440 (5.587) (1.009)

Liguria: 440.522 (12.351) (847)

Abruzzo: 394.114 (30.830) (1.154)

Calabria: 376.925 (67.703) (1.084)

Friuli Venezia Giulia: 373.020 (23.142) (696)

Sardegna: 297.474 (24.364) (1.134)

Umbria: 278.706 (9.984) (647)

P.A. Bolzano: 215.235 (3.258) (279)

P.A. Trento: 165.197 (2.951) (277)

Basilicata: 133.889 (29.098) (366)

Molise: 63.785 (8.213) (222)

Valle d’Aosta:¬†35.965¬†(1.292)¬†(70)

Fonte dati: Ministero della Salute