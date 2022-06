2.646 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 21 le vittime

Situazione Covid-19 all’8 giugno 2022.

Sono 2.646 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 3.392).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -54, in diminuzione (-949) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 895 casi.

2.679 sono i guariti, in aumento (196) rispetto ai 2.483 di ieri, mentre si registrano 21 decessi, a differenza delle 14 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 25 (ieri erano 27), i ricoverati con sintomi sono 525 (ieri 519), mentre sono 60.379 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 60.437.

Il totale dei positivi si attesta a 60.929 casi, i guariti attualmente sono 1.138.376, mentre 11.020 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 60.929 -54 895 -949 -106,03% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.138.376 2.679 2.483 196 7,89% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 11.020 21 14 7 50,00% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 1.210.325 2.646 3.392 -746 -21,99% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 25 27 -2 -7,41% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 3.715 3.090 625 20,23% Media mensile positivi 1.942.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

137.887.915



Persone vaccinate

49.395.993

91,48 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.210.325

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 288.949 (759)

Catania: 253.482 (674)

Messina: 172.776 (309)

Siracusa: 111.126 (264)

Agrigento: 95.671 (151)

Trapani: 93.653 (145)

Ragusa: 87.784 (174)

Caltanissetta: 72.167 (102)

Enna: 34.717 (68)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 17.566.061 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.911.719 (97.417) (3.158)

Veneto: 1.765.653 (26.802) (1.966)

Campania: 1.724.978 (121.891) (1.830)

Lazio: 1.596.738 (117.663) (2.844)

Emilia-Romagna: 1.497.882 (16.791) (2.117)

Sicilia: 1.210.325 (60.929) (2.081)

Piemonte: 1.205.370 (25.355) (1.153)

Toscana: 1.158.838 (23.742) (1.273)

Puglia: 1.142.378 (20.447) (1.347)

Marche: 476.745 (3.469) (512)

Liguria: 453.165 (4.924) (594)

Abruzzo: 409.305 (17.231) (486)

Calabria: 394.204 (32.799) (503)

Friuli Venezia Giulia: 381.346 (19.442) (392)

Sardegna: 317.794 (11.249) (827)

Umbria: 289.321 (6.877) (448)

P.A. Bolzano: 219.461 (1.639) (354)

P.A. Trento: 168.589 (1.170) (153)

Basilicata: 138.918 (15.189) (184)

Molise: 66.528 (3.128) (94)

Valle d’Aosta:¬†36.804¬†(841)¬†(45)

Fonte dati: Ministero della Salute