2.552 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 18 le vittime

Situazione Covid-19 al 21 febbraio 2022.

Sono 2.552 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 4.603).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -856, in aumento (81) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -937 casi.

3.390 sono i guariti, in diminuzione (-2.140) rispetto ai 5.530 di ieri, mentre si registrano 18 decessi, a differenza delle 10 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 94 (ieri erano 100); i ricoverati con sintomi sono 1.162 (ieri 1.179), mentre sono 245.410 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 246.243.

Il totale dei positivi si attesta a 246.666 casi, i guariti attualmente sono 497.477, mentre 9.281 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 246.666 -856 -937 81 -8,64% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 497.477 3.390 5.530 -2.140 -38,70% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 9.281 18 10 8 80,00% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 753.424 2.552 4.603 -2.051 -44,56% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 94 100 -6 -6,00% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 2.543 4.958 -2.415 -48,71% Media mensile positivi 6.084.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

133.199.390



Persone vaccinate

49.240.310

91,17 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 753.424

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 178.632 (741)

Catania: 177.522 (479)

Messina: 95.581 (355)

Siracusa: 71.425 (243)

Ragusa: 55.550 (167)

Trapani: 53.146 (212)

Agrigento: 51.254 (170)

Caltanissetta: 48.358 (89)

Enna: 21.956 (96)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 12.494.459

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.300.914 (135.649) (1.804)

Veneto: 1.303.219 (72.238) (1.800)

Campania: 1.179.990 (149.381) (2.320)

Emilia-Romagna: 1.169.416 (48.780) (2.111)

Lazio: 1.041.589 (190.630) (3.121)

Piemonte: 964.467 (52.413) (2.047)

Toscana: 838.315 (46.509) (1.316)

Sicilia: 753.424 (246.666) (2.466)

Puglia: 710.276 (86.590) (1.730)

Liguria: 337.508 (17.457) (601)

Marche: 317.142 (23.068) (560)

Friuli Venezia Giulia: 303.592 (24.642) (286)

Abruzzo: 254.836 (91.768) (647)

Calabria: 204.659 (48.508) (1.217)

P.A. Bolzano: 184.322 (7.382) (328)

Umbria: 178.920 (11.049) (369)

Sardegna: 167.010 (35.924) (1.043)

P.A. Trento: 136.796 (4.866) (141)

Basilicata: 79.691 (19.763) (376)

Molise: 37.241 (7.174) (114)

Valle d’Aosta:¬†31.132¬†(1.514)¬†(11)

Fonte dati: Ministero della Salute