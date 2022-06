2.437 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 26 le vittime

Situazione Covid-19 al 2 giugno 2022.

Sono 2.437 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 2.230).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -7.556, in diminuzione (-7.078) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -478 casi.

9.967 sono i guariti, in aumento (7.263) rispetto ai 2.704 di ieri, mentre si registrano 26 decessi, a differenza delle 4 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 25 (ieri erano 24), i ricoverati con sintomi sono 500 (ieri 527), mentre sono 58.664 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 66.194.

Il totale dei positivi si attesta a 59.189 casi, i guariti attualmente sono 1.127.727, mentre 10.968 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 59.189 -7.556 -478 -7.078 1.480,75% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.127.727 9.967 2.704 7.263 268,60% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 10.968 26 4 22 550,00% [▲] TOTALE CASI: 1.197.884 2.437 2.230 207 9,28% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 25 24 1 4,17% [▼] TAMPONI ESEGUITI 2.495 3.124 -629 -20,13% Media mensile positivi 2.132.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

137.812.552



Persone vaccinate

49.394.277

91,48 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.197.884

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 285.386 (674)

Catania: 250.539 (545)

Messina: 171.331 (277)

Siracusa: 109.936 (229)

Agrigento: 94.878 (163)

Trapani: 92.829 (159)

Ragusa: 86.937 (187)

Caltanissetta: 71.658 (114)

Enna: 34.390 (89)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 17.457.950 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.897.532 (98.259) (2.361)

Veneto: 1.756.982 (26.962) (1.601)

Campania: 1.715.103 (125.147) (1.943)

Lazio: 1.583.002 (119.998) (2.645)

Emilia-Romagna: 1.488.357 (19.189) (79)

Piemonte: 1.199.806 (25.509) (715)

Sicilia: 1.197.884 (59.189) (1.910)

Toscana: 1.153.139 (26.715) (1.061)

Puglia: 1.135.785 (25.822) (1.205)

Marche: 474.268 (3.654) (421)

Liguria: 450.596 (5.059) (416)

Abruzzo: 406.832 (18.843) (483)

Calabria: 390.867 (35.293) (528)

Friuli Venezia Giulia: 379.589 (19.287) (327)

Sardegna: 313.687 (13.330) (527)

Umbria: 287.283 (7.032) (420)

P.A. Bolzano: 218.574 (1.534) (173)

P.A. Trento: 167.923 (1.291) (131)

Basilicata: 137.987 (18.917) (135)

Molise: 66.092 (3.984) (93)

Valle d’Aosta: 36.662 (886) (19)

Fonte dati: Ministero della Salute