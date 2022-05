2.409 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 6 le vittime

Situazione Covid-19 al 25 maggio 2022.

Sono 2.409 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 3.797).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -1.552, in aumento (109) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -1.661 casi.

3.955 sono i guariti, in diminuzione (-1.487) rispetto ai 5.442 di ieri, mentre si registrano 6 decessi, a differenza delle 16 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 27 (ieri erano 33), i ricoverati con sintomi sono 577 (ieri 600), mentre sono 79.862 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 81.385.

Il totale dei positivi si attesta a 80.466 casi, i guariti attualmente sono 1.089.369, mentre 10.884 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 80.466 -1.552 -1.661 109 -6,56% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.089.369 3.955 5.442 -1.487 -27,32% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 10.884 6 16 -10 -62,50% [▼] TOTALE CASI: 1.180.719 2.409 3.797 -1.388 -36,56% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 27 33 -6 -18,18% [▲] TAMPONI ESEGUITI 3.735 3.697 38 1,03% Media mensile positivi 2.611.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

137.599.159



Persone vaccinate

49.390.462

91,47 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.180.719

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 281.156 (405)

Catania: 246.048 (706)

Messina: 169.508 (264)

Siracusa: 108.173 (259)

Agrigento: 93.648 (173)

Trapani: 91.641 (225)

Ragusa: 85.748 (145)

Caltanissetta: 70.760 (126)

Enna: 34.037 (106)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 17.312.432 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.879.573 (118.109) (2.874)

Veneto: 1.746.154 (33.856) (1.762)

Campania: 1.699.245 (133.518) (2.354)

Lazio: 1.564.095 (131.130) (2.436)

Emilia-Romagna: 1.479.045 (26.876) (2.152)

Piemonte: 1.192.625 (29.663) (1.189)

Sicilia: 1.180.719 (80.466) (1.847)

Toscana: 1.145.015 (31.313) (1.266)

Puglia: 1.125.956 (41.620) (1.561)

Marche: 470.721 (4.005) (573)

Liguria: 447.229 (8.014) (528)

Abruzzo: 403.010 (25.232) (643)

Calabria: 386.055 (45.496) (763)

Friuli Venezia Giulia: 377.408 (20.563) (370)

Sardegna: 308.184 (18.447) (864)

Umbria: 284.344 (8.056) (459)

P.A. Bolzano: 217.427 (2.090) (189)

P.A. Trento: 167.018 (1.731) (192)

Basilicata: 136.720 (27.164) (241)

Molise: 65.431 (4.148) (135)

Valle d’Aosta: 36.458 (1.086) (40)

Fonte dati: Ministero della Salute