2.374 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 4 le vittime

Situazione Covid-19 al 20 maggio 2022.

Sono 2.374 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 2.773).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -2.048, in aumento (478) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -2.526 casi.

4.418 sono i guariti, in diminuzione (-872) rispetto ai 5.290 di ieri, mentre si registrano 4 decessi, a differenza delle 9 vittime di ieri.

Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 30 (ieri erano 30), i ricoverati con sintomi sono 602 (ieri 616), mentre sono 87.661 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 89.695.

Il totale dei positivi si attesta a 88.293 casi, i guariti attualmente sono 1.070.170, mentre 10.837 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 88.293 -2.048 -2.526 478 -18,92% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.070.170 4.418 5.290 -872 -16,48% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 10.837 4 9 -5 -55,56% [▼] TOTALE CASI: 1.169.300 2.374 2.773 -399 -14,39% [=] IN TERAPIA INTENSIVA 30 30 0 0,00% [▼] TAMPONI ESEGUITI 3.028 4.320 -1.292 -29,91% Media mensile positivi 3.012.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

137.470.185



Persone vaccinate

49.388.519

91,47 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.169.300

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 278.973 (512)

Catania: 243.124 (497)

Messina: 167.934 (200)

Siracusa: 106.904 (327)

Agrigento: 92.768 (215)

Trapani: 90.756 (230)

Ragusa: 85.032 (190)

Caltanissetta: 70.114 (130)

Enna: 33.695 (73)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 17.205.017 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.865.834 (124.460) (3.539)

Veneto: 1.737.994 (42.323) (2.191)

Campania: 1.687.712 (142.370) (2.819)

Lazio: 1.552.786 (138.519) (2.740)

Emilia-Romagna: 1.470.895 (33.755) (2.314)

Piemonte: 1.186.917 (33.237) (1.501)

Sicilia: 1.169.300 (88.293) (2.117)

Toscana: 1.138.815 (34.427) (1.522)

Puglia: 1.118.588 (44.868) (1.761)

Marche: 467.682 (4.426) (810)

Liguria: 444.588 (10.230) (592)

Abruzzo: 399.772 (28.516) (831)

Calabria: 382.495 (54.887) (925)

Friuli Venezia Giulia: 375.885 (22.009) (435)

Sardegna: 303.888 (22.154) (1.079)

Umbria: 282.234 (9.177) (566)

P.A. Bolzano: 216.594 (2.719) (221)

P.A. Trento: 166.310 (2.324) (147)

Basilicata: 135.650 (28.679) (256)

Molise: 64.828 (5.855) (155)

Valle d’Aosta: 36.250 (1.182) (40)

Fonte dati: Ministero della Salute