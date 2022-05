2.273 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 12 le vittime

Situazione Covid-19 al 21 maggio 2022.

Sono 2.273 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 2.374).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -3.865, in diminuzione (-1.817) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -2.048 casi.

6.126 sono i guariti, in aumento (1.708) rispetto ai 4.418 di ieri, mentre si registrano 12 decessi, a differenza delle 4 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 29 (ieri erano 30), i ricoverati con sintomi sono 604 (ieri 602), mentre sono 83.795 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 87.661.

Il totale dei positivi si attesta a 84.428 casi, i guariti attualmente sono 1.076.296, mentre 10.849 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 84.428 -3.865 -2.048 -1.817 88,72% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.076.296 6.126 4.418 1.708 38,66% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 10.849 12 4 8 200,00% [▼] TOTALE CASI: 1.171.573 2.273 2.374 -101 -4,25% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 29 30 -1 -3,33% [▲] TAMPONI ESEGUITI 3.815 3.028 787 25,99% Media mensile positivi 2.910.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

137.495.296



Persone vaccinate

49.388.904

91,47 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.171.573

Totale ed incremento casi

Palermo: 279.514 (541)

Catania: 243.576 (452)

Messina: 168.151 (217)

Siracusa: 107.179 (275)

Agrigento: 92.976 (208)

Trapani: 90.964 (208)

Ragusa: 85.215 (183)

Caltanissetta: 70.258 (144)

Enna: 33.740 (45)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 17.229.263 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.869.121 (123.452) (3.287)

Veneto: 1.740.004 (40.367) (2.010)

Campania: 1.690.338 (140.536) (2.626)

Lazio: 1.555.265 (137.974) (2.479)

Emilia-Romagna: 1.472.836 (32.302) (1.941)

Piemonte: 1.188.171 (32.394) (1.254)

Sicilia: 1.171.573 (84.428) (1.998)

Toscana: 1.140.291 (34.044) (1.476)

Puglia: 1.120.220 (43.853) (1.632)

Marche: 468.349 (4.345) (667)

Liguria: 445.206 (9.879) (618)

Abruzzo: 400.479 (28.181) (708)

Calabria: 383.329 (53.571) (834)

Friuli Venezia Giulia: 376.303 (21.725) (422)

Sardegna: 304.633 (21.517) (745)

Umbria: 282.754 (8.948) (520)

P.A. Bolzano: 216.766 (2.513) (172)

P.A. Trento: 166.468 (2.190) (158)

Basilicata: 135.877 (28.598) (227)

Molise: 64.976 (4.883) (148)

Valle d’Aosta: 36.304 (1.169) (54)

Fonte dati: Ministero della Salute