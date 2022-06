2.230 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 4 le vittime

Situazione Covid-19 all’1 giugno 2022.

Sono 2.230 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 3.135).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -478, in aumento (3.149) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -3.627 casi.

2.704 sono i guariti, in diminuzione (-4.051) rispetto ai 6.755 di ieri, mentre si registrano 4 decessi, a differenza delle 7 vittime di ieri.

Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 24 (ieri erano 24), i ricoverati con sintomi sono 527 (ieri 531), mentre sono 66.194 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 66.668.

Il totale dei positivi si attesta a 66.745 casi, i guariti attualmente sono 1.117.760, mentre 10.942 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 66.745 -478 -3.627 3.149 -86,82% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.117.760 2.704 6.755 -4.051 -59,97% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 10.942 4 7 -3 -42,86% [▼] TOTALE CASI: 1.195.447 2.230 3.135 -905 -28,87% [=] IN TERAPIA INTENSIVA 24 24 0 0,00% [▼] TAMPONI ESEGUITI 3.124 3.389 -265 -7,82% Media mensile positivi 2.230.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

137.787.967



Persone vaccinate

49.393.857

91,48 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.195.447

Totale ed incremento casi

Palermo: 284.712 (572)

Catania: 249.994 (566)

Messina: 171.054 (202)

Siracusa: 109.707 (269)

Agrigento: 94.715 (160)

Trapani: 92.670 (153)

Ragusa: 86.750 (175)

Caltanissetta: 71.544 (89)

Enna: 34.301 (44)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 17.440.232 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.895.171 (100.534) (2.240)

Veneto: 1.755.381 (26.878) (1.388)

Campania: 1.713.160 (125.128) (1.947)

Lazio: 1.580.357 (119.367) (2.489)

Emilia-Romagna: 1.488.279 (19.115) (1.441)

Piemonte: 1.199.091 (25.624) (1.004)

Sicilia: 1.195.447 (66.745) (1.798)

Toscana: 1.152.078 (26.837) (969)

Puglia: 1.134.580 (26.154) (1.206)

Marche: 473.847 (3.717) (411)

Liguria: 450.180 (5.642) (469)

Abruzzo: 406.349 (19.188) (477)

Calabria: 390.339 (36.190) (601)

Friuli Venezia Giulia: 379.263 (19.325) (283)

Sardegna: 313.160 (13.866) (745)

Umbria: 286.863 (7.051) (420)

P.A. Bolzano: 218.401 (1.532) (138)

P.A. Trento: 167.792 (1.291) (91)

Basilicata: 137.852 (19.738) (148)

Molise: 65.999 (4.107) (105)

Valle d’Aosta: 36.643 (880) (21)

Fonte dati: Ministero della Salute