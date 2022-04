2.220 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 11 le vittime

Situazione Covid-19 al 26 aprile 2022.

Sono 2.220 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 2.181).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 776, in aumento (136) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 640 casi.

1.433 sono i guariti, in diminuzione (-101) rispetto ai 1.534 di ieri, mentre si registrano 11 decessi, a differenza delle 7 vittime di ieri.

Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 51 (ieri erano 51), i ricoverati con sintomi sono 842 (ieri 810), mentre sono 121.071 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 120.327.

Il totale dei positivi si attesta a 121.964 casi, i guariti attualmente sono 960.024, mentre 10.504 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 121.964 776 640 136 21,25% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 960.024 1.433 1.534 -101 -6,58% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 10.504 11 7 4 57,14% [▲] TOTALE CASI: 1.092.492 2.220 2.181 39 1,79% [=] IN TERAPIA INTENSIVA 51 51 0 0,00% [▲] TAMPONI ESEGUITI 1.697 1.422 275 19,34% Media mensile positivi 4.015.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

136.613.343



Persone vaccinate

49.373.392

91,45 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.092.492

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 261.933 (341)

Catania: 227.807 (350)

Messina: 156.898 (651)

Siracusa: 99.222 (162)

Agrigento: 85.628 (286)

Trapani: 83.942 (169)

Ragusa: 79.582 (142)

Caltanissetta: 65.669 (88)

Enna: 31.811 (31)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 16.191.323 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.729.044 (157.106) (2.715)

Veneto: 1.640.107 (73.834) (2.002)

Campania: 1.573.584 (172.384) (4.456)

Lazio: 1.457.557 (156.025) (3.396)

Emilia-Romagna: 1.392.317 (56.209) (2.158)

Piemonte: 1.128.256 (63.253) (1.642)

Sicilia: 1.092.492 (121.964) (1.803)

Toscana: 1.081.575 (50.185) (1.203)

Puglia: 1.045.805 (105.756) (3.036)

Marche: 436.380 (6.624) (930)

Liguria: 420.797 (17.411) (765)

Abruzzo: 364.767 (53.460) (1.291)

Friuli Venezia Giulia: 358.578 (23.827) (253)

Calabria: 349.373 (86.321) (1.316)

Sardegna: 271.725 (30.862) (999)

Umbria: 263.326 (12.450) (410)

P.A. Bolzano: 209.185 (3.933) (203)

P.A. Trento: 159.332 (3.866) (223)

Basilicata: 124.341 (29.029) (590)

Molise: 58.115 (9.012) (135)

Valle d’Aosta: 34.667 (1.465) (49)

Fonte dati: Ministero della Salute