2.181 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 7 le vittime

Situazione Covid-19 al 25 aprile 2022.

Sono 2.181 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 4.601).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 640, in diminuzione (-2.634) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 3.274 casi.

1.534 sono i guariti, in aumento (214) rispetto ai 1.320 di ieri, mentre si registrano 7 decessi, come le 7 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 51 (ieri erano 49), i ricoverati con sintomi sono 810 (ieri 817), mentre sono 120.327 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 119.682.

Il totale dei positivi si attesta a 121.188 casi, i guariti attualmente sono 958.591, mentre 10.493 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 120.548 3.274 -2.762 6.036 -218,54% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 957.057 1.320 8.207 -6.887 -83,92% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 10.486 7 14 -7 -50,00% [▼] TOTALE CASI: 1.088.091 4.601 5.459 -858 -15,72% [=] IN TERAPIA INTENSIVA 49 49 0 0,00% [▼] TAMPONI ESEGUITI 3.048 4.787 -1.739 -36,33% Media mensile positivi 4.155.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

136.612.572



Persone vaccinate

49.373.372

91,45 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.090.272

Totale ed incremento casi

Palermo: 261.592 (619)

Catania: 227.457 (361)

Messina: 156.247 (189)

Siracusa: 99.060 (112)

Agrigento: 85.342 (185)

Trapani: 83.773 (282)

Ragusa: 79.440 (147)

Caltanissetta: 65.581 (101)

Enna: 31.780 (185)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 16.161.339 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.726.329 (157.409) (2.359)

Veneto: 1.638.105 (74.321) (2.053)

Campania: 1.569.128 (172.384) (2.939)

Lazio: 1.454.161 (158.334) (2.772)

Emilia-Romagna: 1.390.164 (57.830) (3.403)

Piemonte: 1.126.614 (63.259) (1.084)

Sicilia: 1.090.272 (121.188) (1.777)

Toscana: 1.080.372 (54.032) (1.504)

Puglia: 1.042.769 (105.381) (1.933)

Marche: 435.450 (7.010) (716)

Liguria: 420.032 (17.565) (519)

Abruzzo: 363.479 (53.533) (940)

Friuli Venezia Giulia: 358.325 (23.886) (273)

Calabria: 348.057 (85.975) (823)

Sardegna: 270.726 (30.932) (461)

Umbria: 262.916 (12.647) (517)

P.A. Bolzano: 208.982 (3.933) (168)

P.A. Trento: 159.109 (3.846) (156)

Basilicata: 123.751 (28.797) (249)

Molise: 57.980 (8.893) (212)

Valle d’Aosta: 34.618 (1.445) (20)

Fonte dati: Ministero della Salute