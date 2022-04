2.156 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 5 le vittime

Situazione Covid-19 all’11 aprile 2022.

Sono 2.156 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 4.217).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -2.386, in diminuzione (-2.897) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 511 casi.

4.537 sono i guariti, in aumento (839) rispetto ai 3.698 di ieri, mentre si registrano 5 decessi, a differenza delle 8 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 65 (ieri erano 62), i ricoverati con sintomi sono 1.012 (ieri 987), mentre sono 146.903 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 149.317.

Il totale dei positivi si attesta a 147.980 casi, i guariti attualmente sono 868.363, mentre 10.263 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 147.980 -2.386 511 -2.897 -566,93% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 868.363 4.537 3.698 839 22,69% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 10.263 5 8 -3 -37,50% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 1.026.606 2.156 4.217 -2.061 -48,87% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 65 62 3 4,84% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 2.241 2.949 -708 -24,01% Media mensile positivi 4.788.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

136.223.574



Persone vaccinate

49.363.262

91,43 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.026.606

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 246.362 (575)

Catania: 215.402 (396)

Messina: 144.824 (459)

Siracusa: 93.253 (122)

Agrigento: 79.994 (157)

Trapani: 78.320 (185)

Ragusa: 75.676 (142)

Caltanissetta: 62.780 (103)

Enna: 29.995 (17)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 15.320.753 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.620.505 (165.472) (2.560)

Veneto: 1.556.395 (78.469) (1.847)

Campania: 1.473.371 (160.162) (2.862)

Lazio: 1.364.463 (139.022) (3.780)

Emilia-Romagna: 1.329.222 (57.085) (2.909)

Piemonte: 1.081.889 (56.115) (2.832)

Toscana: 1.028.368 (51.959) (1.606)

Sicilia: 1.026.606 (147.980) (1.818)

Puglia: 975.598 (107.848) (1.859)

Marche: 411.315 (10.596) (714)

Liguria: 399.732 (17.273) (569)

Friuli Venezia Giulia: 345.081 (24.577) (210)

Abruzzo: 335.286 (43.626) (744)

Calabria: 320.874 (82.072) (1.431)

Umbria: 247.442 (14.528) (621)

Sardegna: 247.250 (30.718) (1.164)

P.A. Bolzano: 203.027 (4.775) (145)

P.A. Trento: 153.750 (4.144) (145)

Basilicata: 114.429 (26.765) (350)

Molise: 52.804 (8.375) (181)

Valle d’Aosta:¬†33.346¬†(1.201)¬†(21)

Fonte dati: Ministero della Salute