2.099 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 9 le vittime

Situazione Covid-19 al 28 maggio 2022.

Sono 2.099 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 2.096).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -410, in aumento (1.953) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -2.363 casi.

2.500 sono i guariti, in diminuzione (-1.948) rispetto ai 4.448 di ieri, mentre si registrano 9 decessi, a differenza delle 11 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 19 (ieri erano 22), i ricoverati con sintomi sono 521 (ieri 532), mentre sono 73.029 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 73.425.

Il totale dei positivi si attesta a 73.569 casi, i guariti attualmente sono 1.103.032, mentre 10.924 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 73.569 -410 -2.363 1.953 -82,65% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.103.032 2.500 4.448 -1.948 -43,79% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 10.924 9 11 -2 -18,18% [▲] TOTALE CASI: 1.187.525 2.099 2.096 3 0,14% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 19 22 -3 -13,64% [▼] TAMPONI ESEGUITI 2.616 3.134 -518 -16,53% Media mensile positivi 2.375.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

137.705.301



Persone vaccinate

49.392.419

91,48 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.187.525

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 282.745 (471)

Catania: 247.988 (554)

Messina: 170.154 (251)

Siracusa: 108.893 (215)

Agrigento: 94.120 (155)

Trapani: 92.117 (167)

Ragusa: 86.185 (136)

Caltanissetta: 71.162 (116)

Enna: 34.161 (34)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 17.373.741 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.887.124 (105.940) (2.360)

Veneto: 1.750.741 (29.772) (1.389)

Campania: 1.705.765 (129.706) (2.062)

Lazio: 1.571.452 (124.620) (2.289)

Emilia-Romagna: 1.483.890 (25.181) (1.483)

Piemonte: 1.195.781 (27.351) (1.023)

Sicilia: 1.187.525 (73.569) (1.727)

Toscana: 1.148.566 (29.234) (1.103)

Puglia: 1.130.144 (27.384) (1.101)

Marche: 472.318 (3.805) (452)

Liguria: 448.707 (6.808) (442)

Abruzzo: 404.603 (22.047) (486)

Calabria: 387.879 (40.245) (597)

Friuli Venezia Giulia: 378.355 (20.023) (289)

Sardegna: 310.630 (16.310) (686)

Umbria: 285.416 (7.758) (205)

P.A. Bolzano: 217.857 (1.802) (130)

P.A. Trento: 167.449 (1.572) (121)

Basilicata: 137.241 (23.526) (172)

Molise: 65.752 (3.894) (100)

Valle d’Aosta: 36.546 (1.028) (38)

Fonte dati: Ministero della Salute