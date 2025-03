1981 Piero Angela porta la scienza in TV su Rai Uno con “Quark”

ACCADDE OGGI – Il 18 marzo 1981 segna il debutto televisivo di “Quark”, il programma di divulgazione scientifica ideato e condotto dal giornalista Piero Angela. Andato in onda in seconda serata su Rai Uno, il format si distingue per la sua capacità di rendere accessibili argomenti complessi attraverso un linguaggio chiaro e diretto. La trasmissione diventerà presto un punto di riferimento nella comunicazione scientifica, introducendo un metodo di narrazione innovativo che coniuga rigore e semplicità.

Un elemento distintivo del programma è la sigla musicale, “Aria sulla quarta corda” di Johann Sebastian Bach, che accompagnerà ogni puntata e diventerà un simbolo riconoscibile della trasmissione. Questa scelta contribuirà a rafforzare l’identità del programma, rendendolo immediatamente riconoscibile dal pubblico.

Il format si sviluppa attraverso approfondimenti su temi scientifici trattati con rigore ma senza tecnicismi eccessivi, adottando uno stile divulgativo capace di coinvolgere spettatori di ogni livello di preparazione. Con il tempo, “Quark” si affermerà come modello di riferimento per la divulgazione scientifica in televisione, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza su temi di interesse scientifico e tecnologico.

Il successo della trasmissione sarà tale da generare diverse evoluzioni e spin-off, consolidando l’impegno di Piero Angela nel rendere la scienza accessibile al grande pubblico e promuovendo un approccio basato sull’informazione accurata e verificata.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁