1968, Engelbart presenta il primo prototipo di mouse per computer

ACCADDE OGGI – Il 6 febbraio 1968 segna una data fondamentale nella storia della tecnologia: Douglas Engelbart, ingegnere e ricercatore presso lo Stanford Research Institute, presenta il primo prototipo di mouse per computer. Questa innovazione, destinata a cambiare radicalmente il modo in cui gli utenti interagiscono con i dispositivi informatici, rappresenta uno dei momenti chiave nell’evoluzione dell’interfaccia uomo-macchina.

Il dispositivo, inizialmente costituito da una scatola di legno con due rotelle per il movimento, fu brevettato nel 1970 con il nome ufficiale di “X-Y Position Indicator for a Display System”. Nonostante il potenziale rivoluzionario, il mouse impiegò diversi anni prima di essere adottato su larga scala. Fu solo negli anni ‘80, con l’arrivo dei personal computer e delle interfacce grafiche sviluppate da Apple e Microsoft, che divenne uno strumento essenziale per l’utilizzo dei computer.

L’evoluzione tecnologica ha portato il mouse da un semplice dispositivo meccanico a modelli ottici e laser sempre più precisi. Oggi, pur essendo affiancato da touchscreen e comandi vocali, il mouse resta un elemento centrale nell’informatica, testimoniando l’eredità dell’intuizione di Engelbart e il suo impatto sulla tecnologia moderna.

