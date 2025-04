17 denunce e sequestri durante i controlli straordinari a Milazzo

Continuano i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo, che, nei giorni scorsi, hanno organizzato un servizio straordinario di pattugliamento e monitoraggio del territorio. L’operazione, svolta anche nelle ore notturne, aveva come obiettivo la sicurezza dei cittadini, la prevenzione dei reati predatori e la lotta al traffico di sostanze stupefacenti. Una particolare attenzione è stata riservata anche al rispetto del Codice della Strada, in particolare nei confronti dei conducenti sotto l’effetto di alcol.

Durante l’operazione sono stati controllati 120 veicoli e 245 persone, con l’emissione di numerose contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada. Sono stati decurtati 134 punti dalle patenti e sequestrati 15 veicoli, mentre 3 sono stati posti sotto fermo amministrativo. I Carabinieri hanno denunciato sette persone per reati legati alla circolazione stradale: quattro per guida in stato di ebbrezza, due per essersi rifiutate di sottoporsi ai test per l’uso di stupefacenti e una per guida sotto l’effetto di droga. Altri dieci individui sono stati denunciati per vari reati, tra cui il porto abusivo di armi e il furto aggravato. Un ulteriore soggetto è stato segnalato per ubriachezza molesta.

Nell’ambito della lotta contro le droghe, 14 persone, di età compresa tra i 22 e i 55 anni, sono state segnalate come assuntori di sostanze stupefacenti, trovate in possesso di piccole quantità di hashish, marijuana e crack. Le sostanze sono state sequestrate e inviate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi del caso. L’attività di controllo continuerà a essere intensificata, in particolare nelle aree frequentate dai giovani, con l’obiettivo di prevenire episodi di violenza e risse.

SINTESI I Carabinieri di Milazzo hanno effettuato controlli straordinari, denunciando 17 persone e segnalando 14 assuntori di droghe. Intensificati i pattugliamenti per prevenire violenze e reati.

