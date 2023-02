14 migranti arrestati dalla squadra mobile della Questura di Trapani

Negli ultimi giorni, gli operatori della Squadra Mobile della Questura di Trapani hanno tratto in arresto 14 cittadini stranieri nell’ambito delle attività connesse al contrasto dell’immigrazione clandestina. I migranti, di nazionalità tunisina, erano destinatari di un divieto di reingresso nel territorio nazionale e sono stati individuati dalla Polizia di Stato nonostante i numerosi alias forniti.

Alcuni di loro sono stati soccorsi a largo delle coste di Trapani e, dopo le procedure di identificazione, sono stati sottoposti alla misura di arresto. Per alcuni è stato disposto il trattenimento presso il locale Centro di Permanenza per il Rimpatrio in attesa dell’espulsione.

Uno dei migranti è stato, inoltre, arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Torino a seguito di una condanna per diversi reati contro il patrimonio.