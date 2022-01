14.269 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 19 le vittime

Situazione Covid-19 al 6 gennaio 2022.

Sono 14.269 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 7.328) a fronte di 19.529 tamponi (ieri 22.903), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 73,06%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 12.918, in aumento (6.642) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 6.276 casi.

1.332 sono i guariti, in aumento (312) rispetto ai 1.020 di ieri, mentre si registrano 19 decessi, a differenza delle 32 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 119 (ieri erano 115); i ricoverati con sintomi sono 944 (ieri 913), mentre sono 79.053 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 66.170.

Il totale dei positivi si attesta a 80.116 casi, i guariti attualmente sono 326.978, mentre 7.634 è il numero delle vittime ad oggi.

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 80.116 12.918 6.276 6.642 105,83% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 326.978 1.332 1.020 312 30,59% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 7.634 19 32 -13 -40,63% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 414.728 14.269 7.328 6.941 94,72% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 119 115 4 3,48% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 19.529 22.903 -3.374 -14,73% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 73,06%. Media mensile positivi 2.443,96.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

113.516.503



Persone vaccinate

48.168.093

89,18 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 414.728

Palermo: 105.612 (3.210)

Catania: 104.036 (3.377)

Messina: 52.099 (1.502)

Siracusa: 33.742 (1.546)

Trapani: 28.743 (1.075)

Ragusa: 25.973 (1.195)

Caltanissetta: 25.338 (1.149)

Agrigento: 24.911 (499)

Enna: 14.274 (716)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 6.975.465

Lombardia: 1.432.864 (431.569) (52.693)

Veneto: 721.879 (151.214) (18.129)

Campania: 654.537 (135.094) (16.512)

Emilia-Romagna: 627.222 (156.788) (38.528)

Lazio: 571.122 (130.313) (14.055)

Piemonte: 560.914 (120.764) (14.103)

Toscana: 463.023 (145.613) (17.286)

Sicilia: 414.728 (80.116) (14.269)

Puglia: 333.918 (45.648) (5.558)

Friuli Venezia Giulia: 171.927 (26.382) (4.159)

Liguria: 160.937 (15.445) (3.066)

Marche: 155.169 (10.148) (3.120)

Abruzzo: 128.900 (37.977) (4.808)

Calabria: 121.553 (23.296) (2.602)

P.A. Bolzano: 106.683 (8.261) (1.592)

Umbria: 105.586 (31.863) (3.206)

Sardegna: 94.001 (12.359) (1.296)

P.A. Trento: 72.802 (15.220) (2.596)

Basilicata: 40.521 (8.279) (1.005)

Valle d’Aosta:¬†18.636¬†(4.123)¬†(551)

Molise: 18.543 (3.107) (307)

Fonte dati: Ministero della Salute