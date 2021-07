13^ edizione del Concerto di fine anno dell’Accademia della Musica

di Maria Cristina Miragliotta – Il concerto di fine anno dell’Accademia della Musica diretta dal Maestro Paolo Stervaggi è oramai diventato un appuntamento atteso e consolidato dell’estate orlandina. Giunto quest’anno alla XIII edizione, tanti quanti gli anni di vita dell’Accademia, è stato un concerto-spettacolo in cui la buona musica è stata la protagonista della serata.

Due ore in cui tutti gli allievi, dai piccoli esordienti ai più giovani artisti , hanno avuto lo spazio per esibirsi in piccole e grandi performance, mettendo in mostra le capacità acquisite durante i corsi frequentati.

Un’edizione che, come affermato dal Maestro Paolo Stervaggi, vuole rappresentare anche un messaggio di speranza per un nuovo inizio dopo un periodo difficile ed incerto. In questo clima, la passione per la musica ha guidato i giovani allievi e i loro docenti, dando vita ad uno spettacolo di ottimo livello che ha entusiasmato ed emozionato tutti i presenti.