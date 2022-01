13.231 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 35 le vittime

Situazione Covid-19 all’11 gennaio 2022.

Sono 13.231 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 7.803) a fronte di 14.312 tamponi (ieri 21.375), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 92,44%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 10.673, in aumento (3.810) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 6.863 casi.

2.523 sono i guariti, in aumento (1.606) rispetto ai 917 di ieri, mentre si registrano 35 decessi, a differenza delle 23 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 163 (ieri erano 143); i ricoverati con sintomi sono 1.223 (ieri 1.160), mentre sono 127.927 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 117.337.

Il totale dei positivi si attesta a 129.313 casi, i guariti attualmente sono 333.331, mentre 7.740 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 129.313 10.673 6.863 3.810 55,52% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 333.331 2.523 917 1.606 175,14% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 7.740 35 23 12 52,17% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 470.384 13.231 7.803 5.428 69,56% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 163 143 20 13,99% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 14.312 21.375 -7.063 -33,04% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 92,44%. Media mensile positivi 4.244,96.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

116.256.181



Persone vaccinate

48.332.948

89,49 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 470.384

Totale ed incremento casi

Palermo: 116.269 (3383)

Catania: 114.970 (2708)

Messina: 60.322 (1562)

Siracusa: 39.472 (1502)

Trapani: 32.922 (488)

Agrigento: 30.616 (1392)

Ragusa: 30.440 (970)

Caltanissetta: 29.676 (1093)

Enna: 15.697 (133)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 7.774.863

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 1.600.333 (543.581) (45.555)

Veneto: 792.750 (205.699) (21.504)

Campania: 732.604 (186.220) (30.042)

Emilia-Romagna: 711.706 (229.128) (20.595)

Lazio: 632.933 (181.353) (12.788)

Piemonte: 624.204 (150.685) (18.607)

Toscana: 521.016 (175.806) (16.290)

Sicilia: 470.384 (129.313) (13.231)

Puglia: 363.483 (69.410) (7.287)

Liguria: 193.963 (19.203) (9.267)

Friuli Venezia Giulia: 187.336 (37.860) (4.187)

Marche: 163.028 (10.779) (1.745)

Abruzzo: 147.912 (54.382) (4.996)

Calabria: 131.089 (29.632) (2.189)

Umbria: 117.179 (34.623) (3.090)

P.A. Bolzano: 115.271 (14.109) (3.041)

Sardegna: 100.247 (17.022) (983)

P.A. Trento: 82.962 (23.743) (3.052)

Basilicata: 44.447 (11.260) (852)

Valle d’Aosta:¬†21.265¬†(5.168)¬†(671)

Molise: 20.751 (5.163) (560)

Fonte dati: Ministero della Salute