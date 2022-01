13.048 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 25 le vittime

Situazione Covid-19 al 12 gennaio 2022.

Sono 13.048 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 13.231) a fronte di 13.159 tamponi (ieri 14.312), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 99,15%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 11.610, in aumento (937) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 10.673 casi.

1.413 sono i guariti, in diminuzione (-1.110) rispetto ai 2.523 di ieri, mentre si registrano 25 decessi, a differenza delle 35 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 165 (ieri erano 163); i ricoverati con sintomi sono 1.276 (ieri 1.223), mentre sono 139.482 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 127.927.

Il totale dei positivi si attesta a 140.923 casi, i guariti attualmente sono 334.744, mentre 7.765 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 140.923 11.610 10.673 937 8,78% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 334.744 1.413 2.523 -1.110 -44,00% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 7.765 25 35 -10 -28,57% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 483.432 13.048 13.231 -183 -1,38% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 165 163 2 1,23% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 13.159 14.312 -1.153 -8,06% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 99,15%. Media mensile positivi 4.674,24.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

117.019.459



Persone vaccinate

48.384.370

89,58 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 483.432

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 119.673 (3404)

Catania: 118.270 (3300)

Messina: 61.433 (1111)

Siracusa: 40.913 (1441)

Trapani: 33.586 (664)

Agrigento: 31.663 (1047)

Ragusa: 31.334 (894)

Caltanissetta: 30.628 (952)

Enna: 15.932 (235)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 7.971.068

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 1.641.383 (550.496) (41.050)

Veneto: 812.561 (215.195) (19.811)

Campania: 759.638 (205.402) (27.034)

Emilia-Romagna: 730.330 (242.685) (18.631)

Lazio: 644.960 (188.372) (12.027)

Piemonte: 641.351 (156.814) (17.147)

Toscana: 534.357 (178.714) (13.341)

Sicilia: 483.432 (140.923) (13.048)

Puglia: 367.476 (65.781) (3.993)

Liguria: 199.947 (20.484) (5.984)

Friuli Venezia Giulia: 191.975 (40.755) (4.651)

Marche: 165.421 (10.953) (2.393)

Abruzzo: 151.824 (57.620) (3.912)

Calabria: 133.377 (30.861) (2.288)

Umbria: 119.859 (34.324) (2.680)

P.A. Bolzano: 117.581 (15.970) (2.310)

Sardegna: 101.554 (17.848) (1.307)

P.A. Trento: 85.240 (25.527) (2.278)

Basilicata: 45.366 (11.908) (919)

Valle d’Aosta:¬†21.887¬†(5.541)¬†(622)

Molise: 21.549 (5.887) (798)

Fonte dati: Ministero della Salute