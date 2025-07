12ª edizione della “Festa di Patati”, omaggio alle tradizioni di Sinagra

A Sinagra si è svolta domenica 6 luglio 2025 la dodicesima edizione de “A Festa di Patati”, manifestazione dedicata alle radici rurali del territorio, organizzata dalla Pro Loco locale con il contributo dei Comuni di Sinagra, Ficarra e Sant’Angelo di Brolo e delle rispettive Pro Loco. “Un salto nella Sicilia delle migliori tradizioni contadine”, hanno dichiarato i partecipanti all’inaugurazione, tenutasi presso il Museo dell’abito da sposa, del ricamo e della sartoria.

Il percorso – curato da volontari e aperto con la visita al palmento seicentesco di Leone Indaimo – ha incluso anche un sopralluogo ai ruderi della chiesetta medievale di Santa Maria in contrada Mezzagosto, dove risalta un grande sarcofago in arenaria, testimonianza dell’arte bizantino-normanna. La chiesa fungeva da grangia del monastero greco di Sancti Nicolai de Valle Demone, noto come de la Fico.

In contrada Baronia, i convenuti hanno preso parte a un momento di preghiera guidato da Padre Pietro Pizzuto, presso la piccola cappella di proprietà degli eredi Tranchita. Al termine, sotto gli antichi lecci, è stato servito il pranzo tradizionale: gnocchi di patate, patate fritte, al forno e in insalata, salame di Sant’Angelo di Brolo, accompagnati da un rosso di Baronia e chiusi dai bocconetti tipici di Ficarra.

L’iniziativa, che rielabora un’usanza agricola della prima metà del Novecento, è stata impreziosita dall’intrattenimento musicale di Michelangelo Rifici e dagli interventi teatrali di Nanni Zangla. Alle celebrazioni hanno partecipato il sindaco di Sinagra Antonino Musca, il vicesindaco Guglielmo La Cava e Rosario Di Leo, presidente della Pro Loco di Sant’Angelo.

