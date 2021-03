12 marzo 1909 – La mafia uccide a Palermo Joe Petrosino, il poliziotto che per primo sfidò la mafia

Muore a Palermo Joe Petrosino. Nato in provincia di Salerno, emigra a New York con la famiglia, diventa uno stimato poliziotto e inizia a combattere la criminaltà , portata dai suoi stessi connazionali a Little Italy.

Nel 1905 organizza una squadra, l’Italian Branch, per contrastare la Mano Nera, un’organizzazione mafiosa che gestisce il racket a New York. Proprio seguendo una pista, Petrosino nel 1909 giunge a Palermo. Ma la Mano Nera lo sta aspettando: viene ucciso nel centro della città con quattro colpi di pistola.

Il console americano a Palermo telegrafa al suo governo: “Petrosino ucciso a revolverate nel centro della città questa sera. Gli assassini sconosciuti. Muore un martire.”