12.425 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 24 le vittime

Situazione Covid-19 al 8 gennaio 2022.

Sono 12.425 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 9.248) a fronte di 15.040 tamponi (ieri 16.078), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 82,61%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 11.167, in aumento (2.899) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 8.268 casi.

1.234 sono i guariti, in aumento (263) rispetto ai 971 di ieri, mentre si registrano 24 decessi, a differenza delle 9 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 137 (ieri erano 135); i ricoverati con sintomi sono 1.050 (ieri 1.003), mentre sono 98.364 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 87.246.

Il totale dei positivi si attesta a 99.551 casi, i guariti attualmente sono 329.183, mentre 7.667 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 99.551 11.167 8.268 2.899 35,06% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 329.183 1.234 971 263 27,09% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 7.667 24 9 15 166,67% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 436.401 12.425 9.248 3.177 34,35% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 137 135 2 1,48% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 15.040 16.078 -1.038 -6,46% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 82,61%. Media mensile positivi 3.206,37.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

114.813.988



Persone vaccinate

48.245.682

89,33 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 436.401

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 109.280 (2.439)

Catania: 108.514 (2.737)

Messina: 55.477 (1.803)

Siracusa: 35.906 (1.472)

Trapani: 30.365 (897)

Ragusa: 27.752 (1.374)

Agrigento: 27.137 (647)

Caltanissetta: 26.885 (698)

Enna: 15.085 (358)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 7.281.297

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 1.500.339 (475.992) (48.808)

Veneto: 749.781 (172.661) (21.056)

Campania: 677.640 (150.390) (13.364)

Emilia-Romagna: 659.235 (183.941) (14.901)

Lazio: 597.877 (153.761) (14.850)

Piemonte: 586.786 (135.495) (18.220)

Toscana: 486.482 (164.003) (15.892)

Sicilia: 436.401 (99.551) (12.425)

Puglia: 348.479 (57.850) (8.980)

Friuli Venezia Giulia: 178.469 (31.794) (4.564)

Liguria: 165.306 (16.332) (2.423)

Marche: 158.520 (10.924) (2.318)

Abruzzo: 135.918 (44.265) (5.479)

Calabria: 125.598 (26.773) (2.576)

Umbria: 110.445 (34.014) (3.775)

P.A. Bolzano: 109.736 (10.289) (2.226)

Sardegna: 96.643 (14.534) (1.080)

P.A. Trento: 76.820 (18.696) (3.046)

Basilicata: 42.226 (9.679) (742)

Valle d’Aosta:¬†19.701¬†(4.527)¬†(682)

Molise: 18.895 (3.422) (145)

Fonte dati: Ministero della Salute