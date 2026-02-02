11mila articoli di Carnevale non sicuri, il sequestro della Finanza di Catania

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno eseguito un sequestro amministrativo di oltre 11.000 articoli destinati al periodo carnevalesco, risultati privi delle indicazioni minime previste dalla normativa a tutela del consumatore. I prodotti, infatti, non riportavano informazioni essenziali quali il luogo di origine, i dati del produttore o dell’importatore, nonché le istruzioni, le avvertenze di sicurezza e la destinazione d’uso. In alcuni casi è stata inoltre riscontrata l’assenza del marchio CE, necessario a certificare la conformità agli standard di sicurezza stabiliti dall’Unione europea.

L’intervento è stato condotto dalle Fiamme Gialle del I Gruppo nell’ambito di controlli effettuati presso un esercizio commerciale situato nel territorio di Gravina di Catania. Nel corso delle verifiche sono stati individuati numerosi articoli non conformi alle disposizioni vigenti, ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Tra la merce sequestrata figurano accessori e gadget per maschere di Carnevale, oltre a costumi destinati ai bambini.

Tutti i prodotti irregolari sono stati immediatamente ritirati dalla vendita e sottoposti a sequestro amministrativo, con l’obiettivo di prevenire rischi per la sicurezza dei cittadini e assicurare il rispetto delle regole che disciplinano il corretto funzionamento del mercato. L’operazione rientra nell’attività di contrasto alla commercializzazione di prodotti non sicuri e alla concorrenza sleale.

Contestualmente al sequestro, al titolare dell’attività commerciale, un cittadino di nazionalità cinese, sono state irrogate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 35.000 euro. Le violazioni accertate sono state segnalate alle competenti autorità amministrative per i conseguenti adempimenti di legge.

