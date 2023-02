11 marzo Congresso sull’Oncobioma a Brolo: la relazione tra microbiota e patologie oncologiche al centro dell’evento

Il microbiota intestinale, un tempo noto come flora batterica, è composto da un insieme di batteri, virus e funghi che popolano l’intestino. Negli ultimi anni, molti studi scientifici hanno dimostrato l’importanza del microbiota nel mantenimento della salute e del benessere dell’organismo. Tuttavia, la composizione del microbiota può subire variazioni significative dovute all’età , alla dieta, all’assunzione di farmaci e ad altri fattori ambientali.

Le modificazioni qualitative e/o quantitative del microbiota possono influire in modo significativo sulla salute dell’organismo, portando a malattie come la sindrome da intestino irritabile, la celiachia, le patologie metaboliche come il diabete e l’obesità , le patologie autoimmuni e oncologiche. Proprio alle relazioni tra microbiota e patologie oncologiche sarà dedicato il Congresso sull’Oncobioma che si terrà l’11 marzo a Brolo alle ore 08:30, in provincia di Messina.

L’evento, patrocinato dall’Università di Messina, dall’Ordine dei Medici della provincia di Messina, dall’Ordine dei Biologi della Regione Sicilia e dal Comune di Brolo, sarà organizzato dal Dr. Marcello Romeo e dalla D.ssa Caterina Giannitto. Il congresso vedrà la partecipazione di esperti nel campo del microbiota e delle patologie oncologiche, che presenteranno i risultati delle più recenti ricerche scientifiche sui fattori in grado di influenzare il microbiota.

In particolare, durante il congresso verrà discusso il rapporto tra microbiota intestinale e orale e il carcinoma del colon-retto, i tumori papilloma-virus correlati e i tumori della testa-collo. Saranno inoltre esplorati gli effetti della dieta, dei farmaci e degli inquinanti ambientali sulla composizione del microbiota.

L’evento si presenta come una grande opportunità per i medici, i biologi e gli scienziati interessati alle relazioni tra microbiota e patologie oncologiche. La conoscenza approfondita del microbiota e delle sue relazioni con le patologie oncologiche può portare a nuove strategie terapeutiche e di prevenzione, migliorando così la qualità della vita dei pazienti e la loro sopravvivenza.