11-12-13 Novembre si è svolta a San Marco d’Alunzio la prima edizione di “San Martino nel Borgo”

Sono stati 3 giorni caratterizzati da allegria, arte e sapori in un contesto a dir poco affascinante, al quale hanno contribuito 3 rinomate cantine Siciliane, Morgante, Mandrarossa e Serafica che accompagnate dalla cucina dei ristoratori e dei commercianti Aluntini hanno deliziato il palato degli intervenuti con i loro vini.

Grande successo ha avuto il Primo Concorso Mastro Vinaio Aluntino che ha dato la possibilitĂ ai produttori di vino locale di partecipare e far assaggiare il proprio vino ad una giuria qualificata che ha poi scelto fra ben 20 vini diversi il vincitore.

È intenzione dell’Amministrazione Comunale riscoprire e valorizzare la storia millenaria di San Marco d’Alunzio partendo in quest’occasione dall’antico vino Aluntium di cui parlano i Latini, caratterizzato dall’uva autoctona che nasce sul territorio Aluntino.

Protagonista dell’evento è stata sicuramente la fontana denominata “Divina Aluntium” dalla quale per l’occasione sgorgava vino e non acqua. Un’attrattiva Unica per diversi turisti che si sono recati sul luogo curiosi di vederla.

“Siamo orgogliosi del nostro operato, grazie alla collaborazione di tutti abbiamo reso questi tre giorni speciali. Certo, si può sempre migliorare ma vedere il nostro Borgo gremito di gente, divertirsi è una grande soddisfazione. Noi stiamo lavorando e continueremo a farlo per dare giusto lustro al nostro Comune”- così ha commentato il primo cittadino Filippo Miracula”. Domenica pomeriggio si è pensato anche ai più piccoli che si sono divertiti insieme ai ragazzi dell’associazione Marameo, mentre lungo il corso principale si continuava la degustazione dei vini e dei piatti tipici preparati dai ristoratori e dai commercianti Aluntini.