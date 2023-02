11.000 prodotti non sicuri sequestrati dalla Guardia di Finanza a Caltanissetta

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta ha intensificato le attività di controllo, prevenzione e contrasto di ogni forma di abusivismo, contraffazione e commercio di prodotti potenzialmente pericolosi per i consumatori durante il periodo di Carnevale. Le Fiamme Gialle hanno scoperto oltre 11.000 prodotti non sicuri, inclusi accessori per il Carnevale, giocattoli e oggettistica, venduti all’interno di esercizi commerciali della provincia, privi dei necessari requisiti di conformità e sicurezza.

I prodotti sono stati sequestrati amministrativamente in quanto privi di istruzioni e avvertenze per l’uso, informazioni sulla sicurezza, qualità , composizione e origine dei prodotti, elementi essenziali per garantire un corretto utilizzo in sicurezza. Queste operazioni di controllo svolte dalla Guardia di Finanza dimostrano il costante impegno nel prevenire e reprimere la contraffazione e il commercio di prodotti non sicuri, tutelando il mercato, le imprese e i consumatori finali.

Le iniziative sono coordinate dal Prefetto di Caltanissetta e si inseriscono in un costante raccordo con le altre forze dell’ordine. Grazie a queste attività , i cittadini potranno festeggiare il Carnevale in sicurezza, senza rischiare di acquistare prodotti non conformi e non sicuri.

© Riproduzione riservata.