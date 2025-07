104° compleanno del Carabiniere Di Russo tra ricordi e omaggi

Nella mattinata di ieri a Bagheria, il Vice Brigadiere Pietro Di Russo ha celebrato il 104° compleanno presso la sua abitazione, circondato dai familiari e dai colleghi dell’Arma dei Carabinieri. Nato a Formia nel 1921, Di Russo prestò servizio sul territorio bagherese negli anni Quaranta, vivendo in prima persona eventi storici di rilievo nel corso del Novecento.

Il Colonnello Giulio Modesti, Comandante del Gruppo di Monreale, affiancato dal Maggiore Pietro Calabrò, Comandante della Compagnia di Bagheria, ha portato i saluti istituzionali leggendo la lettera di auguri inviata dal Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma. Al festeggiato è stata consegnata una giberna in cristallo come simbolo di riconoscenza per il lungo servizio reso.

Durante l’incontro, il Vice Brigadiere ha voluto condividere alcuni ricordi significativi della propria carriera: “Ricordo con nitidezza la prima pattuglia notturna”, ha dichiarato con voce ferma, ripercorrendo gli episodi che hanno segnato il suo percorso professionale. Con tono raccolto, ha inoltre rievocato aneddoti degli anni di servizio, attirando l’attenzione dei presenti. L’orgoglio per l’uniforme e la dedizione all’Arma rimangono intatti, a testimonianza di una passione che oltrepassa il tempo.

