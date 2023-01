100 anni di vita per Carmelo Gianguzzi: frazzanese festeggiato insieme al fratello di 98 anni

Frazzanò, cittadina della provincia di Messina, ha celebrato con grande gioia i 100 anni di Carmelo Gianguzzi. La famiglia del festeggiato è longeva, infatti, alla festa di compleanno c’era anche il fratello Giuseppe di 98 anni.

La famiglia di Carmelo si è riunita per festeggiare questo importante traguardo, tra i presenti c’erano le figlie Angelina e Rosa, i suoi 6 nipoti e i suoi 12 pronipoti. Non solo i familiari hanno partecipato alla festa, anche molti concittadini hanno voluto essere presenti per augurare buon compleanno a Carmelo.

Il sindaco Gino Di Pane ha voluto omaggiare il festeggiato con una targa ricordo per questo importante traguardo raggiunto. A rappresentare l’amministrazione comunale erano presenti anche gli assessori Marisa Fragale e Marzia Castrovinci e il consigliere Marco ImbroscĂŹ.

La città di Frazzanò ha celebrato in grande stile i 100 anni di Carmelo Gianguzzi, augurando al festeggiato e al fratello ancora tante belle e lunghe giornate insieme.