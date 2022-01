10.023 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 21 le vittime

Situazione Covid-19 al 14 gennaio 2022.

Sono 10.023 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 11.354) a fronte di 12.335 tamponi (ieri 11.727), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 81,25%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 9.127, in diminuzione (-416) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 9.543 casi.

875 sono i guariti, in diminuzione (-910) rispetto ai 1.785 di ieri, mentre si registrano 21 decessi, a differenza delle 26 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 165 (ieri erano 163); i ricoverati con sintomi sono 1.307 (ieri 1.300), mentre sono 158.121 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 149.003.

Il totale dei positivi si attesta a 159.593 casi, i guariti attualmente sono 337.404, mentre 7.812 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 159.593 9.127 9.543 -416 -4,36% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 337.404 875 1.785 -910 -50,98% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 7.812 21 26 -5 -19,23% [▼] TOTALE CASI: 504.809 10.023 11.354 -1.331 -11,72% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 165 163 2 1,23% [▲] TAMPONI ESEGUITI 12.335 11.727 608 5,18% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 81,25%. Media mensile positivi 5.431,51.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

118.791.207



Persone vaccinate

48.495.928

89,79 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 504.809

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 125.092 (2492)

Catania: 124.298 (2957)

Messina: 63.105 (674)

Siracusa: 43.157 (1018)

Trapani: 34.638 (458)

Agrigento: 33.256 (856)

Ragusa: 32.898 (724)

Caltanissetta: 32.124 (699)

Enna: 16.241 (145)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 8.356.514

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 1.714.922 (555.704) (33.856)

Veneto: 848.874 (232.482) (18.357)

Campania: 804.295 (228.409) (20.206)

Emilia-Romagna: 771.295 (276.793) (20.346)

Piemonte: 670.701 (162.851) (14.609)

Lazio: 670.539 (204.481) (15.307)

Toscana: 559.367 (185.878) (11.859)

Sicilia: 504.809 (159.593) (10.023)

Puglia: 395.100 (84.659) (9.757)

Liguria: 211.077 (24.697) (5.438)

Friuli Venezia Giulia: 200.559 (45.050) (4.584)

Marche: 171.633 (12.751) (4.257)

Abruzzo: 159.002 (62.927) (3.570)

Calabria: 140.237 (34.676) (3.653)

Umbria: 124.052 (34.919) (2.125)

P.A. Bolzano: 122.700 (20.051) (2.469)

Sardegna: 104.399 (19.187) (1.549)

P.A. Trento: 89.832 (27.554) (2.235)

Basilicata: 47.235 (13.254) (904)

Valle d’Aosta: 23.048 (5.994) (587)

Molise: 22.838 (6.918) (562)

Fonte dati: Ministero della Salute