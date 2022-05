1^ “Fiera della RiGenerazione” – La partecipazione dell’I.C. Anna Rita Sidoti

Anche l’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea ha partecipato, lo scorso 27 Maggio, alla 1^ “Fiera della RiGenerazione” organizzata dall’IC di Torregrotta e inaugurata dalla Sottosegretaria Barbara Floridia, ideatrice di “Rigenerazione scuola” (il Piano nazionale del Ministro dell’Istruzione per la transizione ecologica e culturale delle scuole).

Gli alunni dell’Istituto diretto dal Prof. Leon Zingales, insieme a quelli di altri diciannove istituti, hanno risposto con entusiasmo all’invito della Dirigente dell’Istituto di Torregrotta, Prof.ssa Barbara Oteri, diventando protagonisti nel ruolo di attuatori di attività laboratoriali, con le esposizioni dei lavori da loro prodotti nell’ambito dei vari progetti ambientali che li ha visti attivamente impegnati negli ultimi anni scolastici.

La Sottosegretaria si è complimentata con gli alunni per i lavori prodotti e per gli importanti riconoscimenti ottenuti nei vari progetti e concorsi che rientrano nell’obiettivo prioritario di “RiGenerazione Scuola”: “rigenerare la funzione educativa della scuola per ricostruire il legame fra le diverse generazioni, per insegnare che lo sviluppo è sostenibile se risponde ai bisogni delle generazioni presenti e non compromette quelle future, per abitare il mondo in modo nuovo”.