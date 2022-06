1.992 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 5 le vittime

Situazione Covid-19 al 5 giugno 2022.

Sono 1.992 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 2.609).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 201, in diminuzione (-562) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 763 casi.

1.786 sono i guariti, in diminuzione (-54) rispetto ai 1.840 di ieri, mentre si registrano 5 decessi, a differenza delle 6 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 27 (ieri erano 28), i ricoverati con sintomi sono 511 (ieri 509), mentre sono 59.406 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 59.206.

Il totale dei positivi si attesta a 59.944 casi, i guariti attualmente sono 1.132.499, mentre 10.984 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 59.944 201 763 -562 -73,66% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.132.499 1.786 1.840 -54 -2,93% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 10.984 5 6 -1 -16,67% [▼] TOTALE CASI: 1.203.427 1.992 2.609 -617 -23,65% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 27 28 -1 -3,57% [▲] TAMPONI ESEGUITI 2.524 1.991 533 26,77% Media mensile positivi 1.978.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

137.846.197



Persone vaccinate

49.395.051

91,48 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.203.427

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 286.925 (514)

Catania: 251.808 (565)

Messina: 172.101 (270)

Siracusa: 110.472 (182)

Agrigento: 95.231 (93)

Trapani: 93.230 (145)

Ragusa: 87.314 (133)

Caltanissetta: 71.874 (66)

Enna: 34.472 (24)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 17.505.973 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.903.177 (97.308) (1.856)

Veneto: 1.760.692 (26.100) (1.180)

Campania: 1.719.801 (124.223) (1.561)

Lazio: 1.588.902 (117.804) (2.028)

Emilia-Romagna: 1.493.531 (16.641) (1.627)

Sicilia: 1.203.427 (59.944) (1.552)

Piemonte: 1.202.089 (24.969) (700)

Toscana: 1.155.620 (25.277) (782)

Puglia: 1.138.662 (25.401) (862)

Marche: 475.329 (3.524) (332)

Liguria: 451.648 (4.762) (366)

Abruzzo: 407.946 (18.172) (355)

Calabria: 392.562 (34.123) (426)

Friuli Venezia Giulia: 380.290 (19.116) (227)

Sardegna: 315.493 (12.529) (452)

Umbria: 288.217 (6.766) (335)

P.A. Bolzano: 218.932 (1.377) (111)

P.A. Trento: 168.237 (1.182) (99)

Basilicata: 138.394 (17.787) (124)

Molise: 66.303 (3.559) (87)

Valle d’Aosta: 36.721 (863) (20)

Fonte dati: Ministero della Salute