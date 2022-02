1.908 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 36 le vittime

Situazione Covid-19 al 28 febbraio 2022.

Sono 1.908 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 4.591).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -2.499, in diminuzione (-3.405) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 906 casi.

4.371 sono i guariti, in aumento (691) rispetto ai 3.680 di ieri, mentre si registrano 36 decessi, a differenza delle 5 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 67 (ieri erano 73); i ricoverati con sintomi sono 1.049 (ieri 1.048), mentre sono 227.130 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 229.624.

Il totale dei positivi si attesta a 228.246 casi, i guariti attualmente sono 548.568, mentre 9.465 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 228.246 -2.499 906 -3.405 -375,83% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 548.568 4.371 3.680 691 18,78% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 9.465 36 5 31 620,00% [▼] TOTALE CASI: 786.279 1.908 4.591 -2.683 -58,44% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 67 73 -6 -8,22% [▼] TAMPONI ESEGUITI 1.903 3.816 -1.913 -50,13% Media mensile positivi 5.470.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

134.016.524



Persone vaccinate

49.271.435

91,23 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 786.279

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 186.586 (356)

Catania: 182.985 (247)

Messina: 101.490 (601)

Siracusa: 74.837 (144)

Ragusa: 57.833 (117)

Trapani: 55.580 (213)

Agrigento: 53.989 (126)

Caltanissetta: 49.984 (85)

Enna: 22.995 (19)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 12.782.836

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.332.560 (118.292) (1.388)

Veneto: 1.329.607 (56.354) (1.253)

Campania: 1.205.954 (131.704) (1.380)

Emilia-Romagna: 1.186.174 (34.015) (1.521)

Lazio: 1.074.680 (138.446) (2.324)

Piemonte: 977.916 (45.526) (1.342)

Toscana: 856.024 (31.049) (1.008)

Sicilia: 786.279 (228.246) (1.606)

Puglia: 734.229 (79.320) (1.537)

Liguria: 344.900 (14.289) (365)

Marche: 327.075 (18.698) (579)

Friuli Venezia Giulia: 308.175 (18.812) (186)

Abruzzo: 263.351 (61.939) (459)

Calabria: 215.514 (46.054) (1.613)

P.A. Bolzano: 188.027 (5.400) (194)

Umbria: 184.172 (9.417) (311)

Sardegna: 175.687 (31.295) (385)

P.A. Trento: 138.974 (3.610) (111)

Basilicata: 83.132 (19.566) (239)

Molise: 38.996 (6.545) (140)

Valle d’Aosta: 31.410 (1.357) (40)

Fonte dati: Ministero della Salute