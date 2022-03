1.756 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 8 le vittime

Situazione Covid-19 al 28 marzo 2022.

Sono 1.756 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 5.411).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -3.140, in diminuzione (-3.628) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 488 casi.

4.888 sono i guariti, in diminuzione (-21) rispetto ai 4.909 di ieri, mentre si registrano 8 decessi, a differenza delle 14 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 60 (ieri erano 65); i ricoverati con sintomi sono 959 (ieri 928), mentre sono 224.998 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 228.164.

Il totale dei positivi si attesta a 226.017 casi, i guariti attualmente sono 717.514, mentre 9.995 è il numero delle vittime ad oggi.

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 226.017 -3.140 488 -3.628 -743,44% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 717.514 4.888 4.909 -21 -0,43% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 9.995 8 14 -6 -42,86% [▼] TOTALE CASI: 953.526 1.756 5.411 -3.655 -67,55% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 60 65 -5 -7,69% [▼] TAMPONI ESEGUITI 2.618 4.493 -1.875 -41,73% Media mensile positivi 4.788.

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

135.805.580



Persone vaccinate

49.345.597

91,36 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 953.526

Palermo: 227.934 (345)

Catania: 204.311 (155)

Messina: 131.161 (1035)

Siracusa: 87.569 (53)

Agrigento: 73.359 (30)

Trapani: 71.388 (45)

Ragusa: 70.912 (52)

Caltanissetta: 58.924 (36)

Enna: 27.968 (5)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 14.396.283 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.506.129 (153.586) (2.718)

Veneto: 1.465.459 (75.421) (1.985)

Campania: 1.371.686 (161.622) (3.723)

Emilia-Romagna: 1.268.538 (47.331) (3.187)

Lazio: 1.257.303 (117.105) (4.418)

Piemonte: 1.040.153 (51.073) (2.325)

Toscana: 967.286 (46.914) (1.778)

Sicilia: 953.526 (226.017) (900)

Puglia: 892.209 (116.328) (2.791)

Marche: 382.399 (15.723) (514)

Liguria: 380.022 (17.421) (615)

Friuli Venezia Giulia: 330.587 (22.228) (305)

Abruzzo: 307.089 (35.831) (834)

Calabria: 286.576 (72.745) (1.766)

Umbria: 228.555 (19.971) (688)

Sardegna: 223.102 (30.515) (1.000)

P.A. Bolzano: 203.970 (6.042) (291)

P.A. Trento: 148.074 (3.943) (170)

Basilicata: 103.467 (24.741) (532)

Molise: 47.738 (8.335) (147)

Valle d’Aosta: 32.415 (1.164) (23)

Fonte dati: Ministero della Salute