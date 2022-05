1.682 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 1 la vittima

Situazione Covid-19 al 29 maggio 2022.

Sono 1.682 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 2.099).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -396, in aumento (14) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -410 casi.

2.077 sono i guariti, in diminuzione (-423) rispetto ai 2.500 di ieri, mentre si registra un decesso, a differenza delle 9 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 22 (ieri erano 19), i ricoverati con sintomi sono 528 (ieri 521), mentre sono 72.623 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 73.029.

Il totale dei positivi si attesta a 73.173 casi, i guariti attualmente sono 1.105.109, mentre 10.925 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 73.173 -396 -410 14 -3,41% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.105.109 2.077 2.500 -423 -16,92% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 10.925 1 9 -8 -88,89% [▼] TOTALE CASI: 1.189.207 1.682 2.099 -417 -19,87% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 22 19 3 15,79% [▼] TAMPONI ESEGUITI 2.185 2.616 -431 -16,48% Media mensile positivi 2.315.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

137.731.557



Persone vaccinate

49.392.876

91,48 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.189.207

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 283.167 (422)

Catania: 248.444 (456)

Messina: 170.291 (137)

Siracusa: 109.098 (205)

Agrigento: 94.239 (119)

Trapani: 92.218 (101)

Ragusa: 86.323 (138)

Caltanissetta: 71.249 (87)

Enna: 34.178 (17)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 17.388.877 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.888.891 (105.749) (1.767)

Veneto: 1.751.770 (28.873) (1.029)

Campania: 1.707.640 (129.935) (1.875)

Lazio: 1.573.417 (122.915) (1.965)

Emilia-Romagna: 1.485.118 (21.907) (1.228)

Piemonte: 1.196.437 (27.085) (656)

Sicilia: 1.189.207 (73.173) (1.371)

Toscana: 1.149.359 (29.167) (793)

Puglia: 1.131.100 (27.008) (956)

Marche: 472.683 (3.786) (365)

Liguria: 449.028 (6.544) (321)

Abruzzo: 405.037 (21.942) (434)

Calabria: 388.468 (39.686) (589)

Friuli Venezia Giulia: 378.536 (19.745) (182)

Sardegna: 311.067 (16.351) (437)

Umbria: 285.892 (7.338) (476)

P.A. Bolzano: 217.936 (1.635) (79)

P.A. Trento: 167.532 (1.508) (83)

Basilicata: 137.362 (22.718) (121)

Molise: 65.841 (3.981) (89)

Valle d’Aosta: 36.556 (1.002) (10)

Fonte dati: Ministero della Salute