1.542 i nuovi casi di Covid in Sicilia, media mensile positivi 1.014,13

Situazione Covid-19 al 14 aprile 2021.

Sono 1.542 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.384) a fronte di 11.976 tamponi (ieri 11.192), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 12,87%. Media mensile positivi 1.014,13.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -539, in diminuzione (-1501) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 962 casi.

2048 sono i guariti, in aumento (1.636) rispetto ai 412 di ieri, mentre si registrano 33 decessi, a differenza delle 10 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 185 (ieri erano 176); i ricoverati con sintomi sono 1.230 (ieri 1.214), mentre sono 22.717 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 23.281.

Il totale dei positivi si attesta a 24.132 casi, i guariti attualmente sono 161.290, mentre 5.101 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 24.132 -539 962 -1.501 -156,03% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 161.290 2.048 412 1.636 397,09% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 5.101 33 10 23 230,00% [▲] TOTALE CASI: 190.523 1.542 1.384 158 11,42% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 185 176 9 5,11% [▲] TAMPONI ESEGUITI 11.976 11.192 784 7,01% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 12,87%. Media mensile positivi 1014,13.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

Totale somministrazioni vaccini: 13.715.713 Persone vaccinate: 4.091.366

IN SICILIA

Totale casi regionali: 190.523

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 59.051 (566)

Catania: 48.635 (343)

Messina: 22.954 (127)

Siracusa: 13.295 (105)

Trapani: 12.119 (104)

Ragusa: 10.303 (58)

Caltanissetta: 9.428 (79)

Agrigento: 9.283 (128)

Enna: 5.455 (32)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 3.809.193

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 772.038 (70.064) (2.153)

Veneto: 397.758 (29.442) (1.081)

Campania: 362.265 (91.508) (2.212)

Emilia-Romagna: 353.761 (65.117) (859)

Piemonte: 329.708 (25.258) (1.439)

Lazio: 305.169 (51.232) (1.230)

Puglia: 214.024 (51.789) (1.488)

Toscana: 212.025 (27.077) (1.168)

Sicilia: 190.523 (24.132) (1.542)

Friuli Venezia Giulia: 102.088 (10.326) (226)

Liguria: 94.879 (7.194) (410)

Marche: 93.230 (7.856) (415)

P.A. Bolzano: 70.167 (264) (53)

Abruzzo: 68.527 (10.266) (264)

Calabria: 53.024 (13.024) (540)

Umbria: 52.730 (3.788) (137)

Sardegna: 50.245 (17.680) (502)

P.A. Trento: 42.697 (1.481) (133)

Basilicata: 21.452 (5.402) (211)

Molise: 12.688 (618) (45)

Valle d’Aosta: 10.195 (1.142) (60)